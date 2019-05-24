親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿聽牌

台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉

2019-05-24 10:47聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

地方上原本希望後出口外的收費停車場能劃出空間蓋簡易廁所，因車場是私有地而作罷。記...
地方上原本希望後出口外的收費停車場能劃出空間蓋簡易廁所，因車場是私有地而作罷。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園市內壢火車站後站平均每天有8000人次進出，但是沒廁所，地方反應確實有需要以後歷經會勘、議會兩度質詢、再會勘結果仍在原地踏步，市府和台鐵局就是不肯給民眾「方便」，廁所不但沒著落，還鬧出官局給立委、市議員臉色看，連帶其他地方建設的會勘也被市府承辦員放鴿子。

整件事前天在市議總質詢被掀開後，市長鄭文燦也對交通局為何允諾在先卻無法兌現、承辦員無故不到場感到不解。

承辦員未到場指的是中壢區一件路口號誌會勘，承辦員先以「發生事故」不能到場，引來在路口等的議員謝美英、永福里長黃寶貞關心是否受傷，事後又說承辦員在現場沒看見議員、承辦員沒帶手機，但是明明距離約好會勘的時間還有5分鐘，交通局人員還打電話給議員助理確認地點、時間，卻說出門沒帶手機，讓議員、里長感到離譜。

一連串狀況都是議會無黨聯盟議員謝美英的會勘行程，引來謝在議會質詢市府團隊有大小牌議員之分。無黨聯盟召集人李家興、執行長劉勝全昨天也強調，市府如果不正視議員監督市政、為民服務的天職和權利，聯盟在接下來總質詢還有80分鐘，一定會為全體市民做更嚴格把關，檢討市府螺絲鬆到什麼樣離譜的程度。

鄭文燦前天在議會允諾處理內壢火車站等會勘風波，交通局昨天也再向謝美英致歉，表示內壢站後站設置廁所屬於台鐵局權責，市府交通局長劉慶豐確實與台鐵局高層協調並獲同意建置，但是台鐵局沒即時交辦，導致4月24日的會勘未獲具體決議。

謝美英強調，她和立委蔣絜安今年2月會勘內壢火車站後站設簡易廁所時，怎麼說台鐵都表示沒空間，她們不灰心，後來劉慶豐幫忙還打包票協調好了，但是會勘現場台鐵人員卻說沒收到上面的指示，雖然鬧得不愉快，但是希望大家還是重視人民的需求，趕快解決內壢站後站的方便問題。

台鐵內壢站後站沒廁所地方需求聲音不斷，但是會勘幾次還沒下文，還發生立委、議員被擺...
台鐵內壢站後站沒廁所地方需求聲音不斷，但是會勘幾次還沒下文，還發生立委、議員被擺道甚至奚落。圖／市議員謝美英服務處提供
分享
市府交通局正設法協調台鐵設法在後站規畫廁所。記者鄭國樑／攝影
市府交通局正設法協調台鐵設法在後站規畫廁所。記者鄭國樑／攝影
分享

台鐵

相關新聞

苗縣石虎條例爭議大？ 送議會大會表決

2019-05-23 23:16

石虎路殺 首次24小時內取精成功

2019-05-23 23:12

端粽情 華山基金會邀外籍獨老同樂

2019-05-23 23:07

竹科聯外道壅塞 建智慧號誌即時控制系統解套

2019-05-23 23:05

耀主科技回饋鄉里 捐瓦斯爐控制器助獨老

2019-05-23 22:46

新埔義民廟改選 竹縣府允協助盡快完成

2019-05-23 22:41

桃機補償取消60分貝噪音線 ？ 大園人憂

2019-05-23 22:37

桃園區十大塞車路段 祭路暢專案

2019-05-23 22:32

苗縣議會閉門審查石虎保育自治條例 激辯後決送交大會

2019-05-23 20:03

竹縣義民廟董事會5年未改選引爭議 縣府將協助盡速改選

2019-05-23 17:36

避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗

2019-05-23 17:18

贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材

2019-05-23 17:12

公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言

2019-05-23 16:58

客語認證報考人數輸苗栗 桃市鼓勵揪團發激勵獎金

2019-05-23 15:37

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

桃園復興新溪口吊橋 休園整修到6月中旬

2019-05-23 08:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

宜蘭縣長林姿妙議會備詢麥克風沒關 碎念「嘜擱害我」爆全場

2019-05-23 22:14

好奇寶寶！馬英九參拜小琉球王爺廟 眼睛不斷向上飄

2019-05-23 18:50

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

200年古厝現勘前突遭拆除 文化局：暫定古蹟貫徹公權力

2019-05-23 20:45

影╱培訓「大學姐」當局長花360萬？林筱淇：議員憑空撰寫

2019-05-23 15:37

打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼

2019-05-23 15:14

贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材

2019-05-23 17:12

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班

2019-05-23 15:59

影／梅子逢暖冬大減產剩兩成 南投青脆梅上市

2019-05-23 19:24

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41

公廁成景點？金門列車廁所超萌 成打卡熱點

2019-05-24 07:57

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

彰化議員籲長青卡增加功能性 溪頭路線熱門應加開班次

2019-05-23 21:26

國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04

主政者要有「誠信」！議員質疑林姿妙有無說「讀冊免錢」

2019-05-23 16:13

等了10多年又被取消！斗六十三里敦親捐助國防部喊卡

2019-05-23 20:19

青年一期公宅招租完成抽籤 中籤率僅5.5%

2019-05-23 16:51

議員批基隆信三路「爛路王」 巿府：工程流標8次

2019-05-24 10:33

酸國民黨用黨產付敬老金 議員反批柯文哲亂花錢

2019-05-23 16:42

翁章梁為龍舟賽點睛開光 端節比賽蚵仔粥呷免驚

2019-05-23 13:56

太平山鳩之澤步道通了 志工手作打造「櫻木花道」

2019-05-24 07:58

暴雨台糖岸內養豬場廢水溢流 環保局重罰居民要抗爭

2019-05-23 17:16

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06

公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言

2019-05-23 16:58

嘉市弱勢族群參與照顧班人數低 議員：被迫選擇安親班

2019-05-23 20:30

用海藻種的！小琉球芒果冰特殊香氣 收服馬前總統味蕾

2019-05-23 22:35

防患於未然！中市民安5號演習 千人動員演練

2019-05-23 13:21

照護員也可宅配到府！弘道首創到宅服務老人耆樂居學堂

2019-05-23 12:14

客語認證報考人數輸苗栗 桃市鼓勵揪團發激勵獎金

2019-05-23 15:37

中女中變「水世界」 光電板惹禍？

2019-05-23 23:53

敬老卡福利 彰化想加碼 中投限縮

2019-05-23 23:21

避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗

2019-05-23 17:18

台東夏雪芒果夯惹宵小覬覦 果農拉布條懸賞5萬抓賊

2019-05-24 09:54

台中國際旅客全台排第8 觀旅局：爭取米其林小吃評鑑

2019-05-23 13:55

谷關往返梨山 865延駛台中車站？中市府：滾動檢討

2019-05-23 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top