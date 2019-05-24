台鐵內壢後站沒廁所 議員會勘被擺道…桃交通局道歉

2019-05-24 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



地方上原本希望後出口外的收費停車場能劃出空間蓋簡易廁所，因車場是私有地而作罷。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook 桃園市內壢火車站後站平均每天有8000人次進出，但是沒廁所，地方反應確實有需要以後歷經會勘、議會兩度質詢、再會勘結果仍在原地踏步，市府和台鐵局就是不肯給民眾「方便」，廁所不但沒著落，還鬧出官局給立委、市議員臉色看，連帶其他地方建設的會勘也被市府承辦員放鴿子。

整件事前天在市議總質詢被掀開後，市長鄭文燦也對交通局為何允諾在先卻無法兌現、承辦員無故不到場感到不解。

承辦員未到場指的是中壢區一件路口號誌會勘，承辦員先以「發生事故」不能到場，引來在路口等的議員謝美英、永福里長黃寶貞關心是否受傷，事後又說承辦員在現場沒看見議員、承辦員沒帶手機，但是明明距離約好會勘的時間還有5分鐘，交通局人員還打電話給議員助理確認地點、時間，卻說出門沒帶手機，讓議員、里長感到離譜。

一連串狀況都是議會無黨聯盟議員謝美英的會勘行程，引來謝在議會質詢市府團隊有大小牌議員之分。無黨聯盟召集人李家興、執行長劉勝全昨天也強調，市府如果不正視議員監督市政、為民服務的天職和權利，聯盟在接下來總質詢還有80分鐘，一定會為全體市民做更嚴格把關，檢討市府螺絲鬆到什麼樣離譜的程度。

鄭文燦前天在議會允諾處理內壢火車站等會勘風波，交通局昨天也再向謝美英致歉，表示內壢站後站設置廁所屬於台鐵局權責，市府交通局長劉慶豐確實與台鐵局高層協調並獲同意建置，但是台鐵局沒即時交辦，導致4月24日的會勘未獲具體決議。