石虎路殺 首次24小時內取精成功

苗栗縣台1線102K處在21日晚間發生石虎路殺，縣府請台北市立動物園取出精液，作為推動恢復石虎族群之用。圖／苗栗縣農業處提供 分享 facebook

苗栗縣議會昨審查石虎保育自治條例草案，21日晚間在台1線公路育達科技大學前方路段，卻發生苗縣今年第7起石虎路殺的不幸，一隻成年公石虎喪生，許姓女大學生目擊並將石虎送醫，雖未能救活，但台北市立動物園隔天成功取得品質良好的精液，有助保存石虎基因庫、恢復族群。

縣府農業處指出，21日晚間7點，育達科技大學許姓女生在校門口目擊有「貓」被車撞，她協助將傷「貓」送醫，後來發現是石虎，因頭骨及骨盤骨折、胸腔出血，傷重不治。獸醫檢查是隻成年公石虎、體重3.7公斤，屍體因迅速冷藏保存，縣府通報台北市立動物園，隔天上午趕來摘取睪丸，初步分析精液活性足，品質很好。

農業處自然科長張葦說，以往發現路殺石虎，都因死亡時間過久或未能及時冰存，取精品質不佳；這次不到24小時內成功取精，是縣府與動物園合作以來首例。張葦說，縣府去年曾將一對具生育能力石虎送交台北動物園，但尚未傳出配種成功訊息。

苗栗縣今年至今發生7起石虎路殺，5件集中在1月，頻率最密集，第6起在4月7日，發生在128縣道西湖鄉路段，21日晚間在造橋路殺已是第7起。分析石虎路殺路段，道路設計有關，轉彎、下坡時車速快，易發生石虎路殺風險。