苗縣議會閉門審查石虎保育自治條例 激辯後決送交大會

2019-05-23 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣是石虎重要棲地，苗栗縣議會今二度闖關審議苗栗縣石虎保育自治條例草案，審查小組會議經與會議員決議採閉門會議，討論過程激辯超過1小時，還一度動用表決權要退回草案，後來經溝通，與會9名議員決議，全案保留送交大會，在大會保留發言權，由全體議員表決。

第四審查小組的議員曾玟學說，「戰線延長」至少送到大會，比去年在審查會議直接退回，送交大會，更充分公開、透明，讓所有議員發表意見，避免黑箱。

審查石虎保育自治條例草案，除第四審查小組9名議員外，現場還有其他議員、議員助理、媒體進入審查室旁聽，但在開始討論前，第四審查小組召集人議員林寶珠詢問9名議員意見，議員曾玟學、議員羅貴星贊成開放旁聽，但另有3名以上議員不贊成旁聽。

林寶珠說，現場議事組了解旁聽規則，3個議員以上不贊成，做出裁示，公平起見，旁聽的議員也請離開。曾玟學說，根據「地方立法機關組織準則」從明年開始，議會所有審查小組要全程公開並錄影上網，此次會議過程不公開，深感遺憾。

會議討論激烈，議員認為，條例設置對私人產權受限、阻擋開發，農業處編列500萬元預算，對石虎棲地與數量做研究，認為研究會對草案設置造成影響，過程中正反意見激烈爭辯，也有議員直言，「若被退回，變成第四審查小組要扛責任，背負罵名，應提交大會表決。」

曾玟學說，石虎保育自治條例草案共9條，只有第5條，縣府各級機關（單位）在1公頃以上與1公里以上興辦道路，公共工程，必須要做生態影響評估，採取對環境友善工法，僅這條限制，草案完全對私人產權沒限制。

第四審查小組議員韓茂賢說，贊成送大會討論，讓各個議員表達，不要因一人的贊成或反對做出決定，要有更多元討論。

審查小組採閉門會議，無法列席旁聽議員陳光軒說，議會追求透明、公開，但進到分組審查卻開闢密室，苗縣議會要修訂相關議事規範，讓議會開會討論空間，透明公開，擴大討論參與基礎。同樣吃閉門羹的議員黎煥強在臉書痛批「到底苗栗縣的議會何時才能透明化？」