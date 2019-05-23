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桃園觀光導覽網全新改版 英日韓3語言服務外籍旅客

2019-05-23 19:19聯合報 記者許政榆╱即時報導

近年越來越多國外旅客來台旅遊，桃園市觀光旅遊局為服務國際旅客，特別著手進行「桃園觀光導覽網外語版」包含英、日、韓三種語言改版，讓外籍人士操作更便利。

觀旅局表示，近一年境外旅客瀏覽量較前期成長近4成，以香港、日本、新加坡、美國、馬來西亞等國家為主要瀏覽客群，境外旅客偏好景點如小烏來天空步道、大溪老街石門水庫、桃園及中壢夜市等，另外如機捷一日遊、旅遊懶人包、四季遊桃園、觀光行事曆等主題為瀏覽人氣王。

為服務國際旅客到訪桃園，以英、日、韓三種語言進行官網改版，並融合「導覽、導遊、導航、導購」及「吃、住、買、玩、賞」等主題旅遊資訊，讓遊客在行前規劃及旅遊過程中，透過手機、電腦即可獲取各項友善服務，並可透過社群取得客觀評價，藉此吸引自由行、深度體驗等國際客群，體驗多元獨特的在地特色，讓桃園成為國際遊客到訪台灣的第一站。

未來遊客於網站首頁，即可瀏覽推薦的旅遊主題，以「去哪玩」、「主題遊程」、「計畫行程」、「最新消息」等四大旅遊需求，提供桃園旅遊之交通建議、即時資訊（即時影像及景區天氣）、各區旅遊特色，並為國際遊客企畫全新主題，如四季賞花情報、美食攻略，遊客自訂行程、旅遊地圖查詢、Instagram動態牆、旅客客觀評價等友善旅遊服務，讓世界各地遊客都能透過導覽網輕鬆暢遊桃園。

近年越來越多國外旅客來台旅遊，桃園市觀光旅遊局為服務國際旅客，特別著手進行「桃園...
近年越來越多國外旅客來台旅遊，桃園市觀光旅遊局為服務國際旅客，特別著手進行「桃園觀光導覽網外語版」包含英、日、韓三種語言改版，讓外籍人士操作更便利。圖／翻攝官網
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石門水庫語言大溪老街

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