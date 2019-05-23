提升癌篩意願 部立桃園醫院增購高階3D乳房斷層攝影

2019-05-23 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



癌症居國人死亡原因首位，其中乳癌又是女性癌症好發率第一名，但傳統乳房攝影篩檢，以胸部壓平照射X光，易造成劇烈疼痛，讓不少婦女朋友聞之色變，不敢甚至拒絕前往篩檢，為提升乳癌篩檢意願，衛生福利部桃園醫院今年增購「高階3D乳房斷層攝影」，讓婦女朋友不再痛得哀哀叫，除改善乳攝檢查疼痛問題，亦可提升檢查的準確性，透過專利攝影球管，大大降低輻射劑量，篩檢過程更安全。

桃園醫院護理長劉美玲表示，國健署自民國99年開始，運用菸品健康福利捐經費，推動免費癌症篩檢防治，提供45至69歲（或40至44歲二等親友乳癌者）二年一次免費乳房攝影，至今推動近10年，但符合補助資格、應接受乳癌篩檢執行乳房攝影婦女，受檢率卻不到4成。

綜觀原因，過去傳統乳攝檢查過程疼痛，讓婦女害怕而拒絕受檢，恐拖延提早發現癌前病變時機，延誤治療恐失去寶貴生命。為提升乳癌篩檢意願，有效降低乳癌發生率，衛生福利部桃園醫院今年增購高階3D乳房斷層攝影，提供全新且舒適的乳房攝影體驗，減緩婦女檢查不適。

3D乳房斷層攝影影像，是運用短時間內擷取乳房的立體斷層原始影像，重建出0.5mm精確的薄層斷層影像，不會受組織重疊的影響，提供醫師更加容易辨別及判斷乳腺組織結構，減少假陰性與假陽性，進而提高乳房癌症檢測及診斷，讓癌症無所遁形。