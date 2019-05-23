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竹縣義民廟董事會5年未改選引爭議 縣府將協助盡速改選

2019-05-23 17:36聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新埔鎮的褒忠亭義民廟是客家信仰中心，近年屢次爆發董事會未改選爭議，新竹縣長楊文科今天召集15聯庄20名代表出席，舉行褒忠亭改選座談會，楊文科當場承諾，作為義民爺子弟，有責任促成相關改選盡快完成，縣府會請教律師，立即研究、審酌所有文件，在兼顧法理情前提下，盡快協助義民廟完成改選。

今天未到場的義民廟董事長徐德馨，下午接受媒體詢問時回應，他日前已承諾新竹縣長楊文科會從9月1日會開始作業，預計在11月5日前完成改選。

義民廟轄下有台灣省新竹縣褒忠亭、褒忠亭義民中學財團以及義民中學3個財團法人，由15聯庄代表及林、戴、劉3姓施主選出36席董監事，但褒忠亭第5屆董監事已5年未改選、義民中學財團更有13年未改選，讓曾任常務監察的劉文禎痛批「上任從來不曾看過帳」。對此，徐德馨則反擊「這都是公開透明的，不要胡亂講。」

劉文禎也提出明確訴求，由於褒忠亭董事會應在2015年改選但遲未選出，第4屆董事會已喪失資格，建議縣府召集15聯庄代表、施主，召開臨時董事會，屆時改選完成，財團及義民中學董事會問題也會迎刃而解。

到場的議員羅美文、陳新源、羅仕琦都希望主管機關站出來，早日健全董事會。湖口聯庄代表張福普更說，希望主管機關拿出公權力，「不要讓改選再拖，以免夜長夢多。」

民政處長吳聲祺說，當初因為15聯庄報給義民廟的代表名單，與義民廟報給縣府核備的名單不同，縣府才會退回法人提報名單，也為此打過訴願、行政訴訟，目前也發函給義民廟，要求20天內遞交改選期程，及報送第5屆施主代表及各祭典區選出的代表名單。

縣長楊文科說，15聯庄代表指出，因無改選，檯面上已經沒有董事與董事長的資格，要求立刻重新改選，並請縣府以督導的立場，協助完成改選程序，與會的施主代表、十五大聯庄代表今天也推派關西聯庄劉文禎及觀音聯庄黃遠賢為正、副召集人，將與縣府主管機關合力完成改選。

新竹縣長楊文科當場承諾，作為義民爺子弟，有責任促成相關改選儘快完成，縣府會請教律...
新竹縣長楊文科當場承諾，作為義民爺子弟，有責任促成相關改選儘快完成，縣府會請教律師，儘快協助義民廟完成改選。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科今天召集15聯庄20名代表出席，舉行褒忠亭改選座談會。記者郭政芬／...
新竹縣長楊文科今天召集15聯庄20名代表出席，舉行褒忠亭改選座談會。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科

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