為創業青年找資金 桃市青年局辦創投媒合會速報名

2019-05-23 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



為提供創業者發展資金，桃園市青年事務局青創指揮部與識富天使會、WorkFace Taipei訂27日（周一）舉辦「創投媒合會」，用意是為配合推動桃園青年創業輔導，與國內外創投業者交流媒合，為在地新創公司爭取資源並強化國際鏈結，這次媒合會共有6家創投業者出席。

青年局表示，年輕創業者在草創初期常缺少發展資金，除了向銀行貸款或申請政府補助外，爭取天使投資人挹注資金也是籌措發展資金的方式，創投媒合會邀請6位經驗豐富的天使投資人、創投代表、企業投資代表等交流指導，包括四零四集團艾易科技創辦人劉文帥、EZprice共同創辦人陳碧勳、創夢市集社群經理林子琦、益鼎創業投資管理公司專案經理陳韋霖、Gnew Pty Ltd開發經理David Weng、CKJ Trading Ltd經理 Cindy Lu。

6人以自身在產業界專精的領域，提供新創公司寶貴的公司發展經驗，並於當天媒合新創團隊進行一對一閉門式會議，進行深入交流，提供資金投資與國外市場等資源鏈結。