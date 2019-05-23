華山基金會陪外籍獨居老人 包粽子開心過端午

2019-05-23 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



獨居於桃園市八德區80歲韓國朴奶奶，喪偶後改嫁台灣，兩人膝下無子，丈夫過逝迄今20年，深受高血壓、心臟病所苦。華山基金會9年來提供護理服務、物資協助、關懷陪伴，今天帶著朴奶奶一起包粽子及製作香包。朴奶奶開心的說，以前都是端午節買粽子吃，第一次親手包，且品嘗自己包的粽子，很開心。

華山基金會除定期派員家戶訪視，及關懷陪伴獨居老人，每年的農曆春節等重大節慶，都會舉辦年節關懷、陪同春秋郊遊等大型活動，讓獨居老人感受台灣滿滿的溫暖，就像有家人相伴一樣。

今年端午節包粽子活動，華山基金會邀請原韓國、印尼等外國籍及華僑，來台定居多年的獨居老人為對象，陪他們提早歡度端午節。原韓國籍80歲朴奶奶，40年前從日本改嫁來台，丈夫20年前亡故後，靠榮眷福助獨自在台生活，她的日籍子女，偶爾會跟她聯絡及探望，平時都由華山基金會志工，到府訪視陪伴及幫忙協助就醫。