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避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗

2019-05-23 17:18聯合報 記者許政榆╱即時報導

近期東南亞、東北亞等國家麻疹疫情嚴重，桃園為國門之都，為防止麻疹疫情於社區傳播，桃園市衛生局宣布即日起至7月31日，針對設籍桃園市1981年（含）後出生，年齡為20至38歲的居家保母、或近期內將前往疾管署公布為麻疹流行地區且家中有未滿1歲幼兒的父母，可專案補助免費接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）混合疫苗

依據衛福部疾病管制署統計資料顯示，今年度截至5月22日，全國累計有94例麻疹病例，其中63例為國內感染、31例境外移入病例；桃園市累計16例麻疹個案，1例為5歲、1例15歲及1例44歲外，其餘均為20至35歲病例，顯示1981年以後出生之成人麻疹抗體可能已衰退，導致年輕族群容易感染麻疹病毒。尤其麻疹傳染力極強，易傳播病毒給抵抗力較弱、未滿1歲的幼兒，幼兒感染麻疹後，可能併發腦炎或肺炎，嚴重者恐致死。

因應國內自費MMR疫苗有限，保障未滿1歲幼兒健康，桃市衛生局與疾管署指定調度配送MMR疫苗的衛生福利部桃園醫院、宋俊宏婦幼醫院及聯新國際醫院桃新分院（疫苗陸續鋪貨中）簽訂合約，凡符合本次專案接種條件如為居家保母者可攜帶保母證書，另前往流行地區家中有1歲幼兒之家長，則需攜帶戶口名簿（戶籍謄本影本）及機票購票證明影本至上述3家醫院接種MMR疫苗時，可免付疫苗費用。

衛生局提醒，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集之公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，並避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區，以確保幼兒健康。

衛福部桃園醫院急診護理師陳思穎也指出，近期有許多民眾前往醫院進行麻疹篩檢，若僅有接觸史民眾，出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，應配戴口罩，並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫，另民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），可有效預防感染。

為防止麻疹疫情於社區傳播，桃園市衛生局宣佈即日起至7月31日，針對設籍桃園市19...
為防止麻疹疫情於社區傳播，桃園市衛生局宣佈即日起至7月31日，針對設籍桃園市1981年（含）後出生，年齡為20至38歲的居家保母、或近期內將前往疾管署公布為麻疹流行地區且家中有未滿1歲幼兒的父母，可專案補助免費接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）混合疫苗。圖／衛生局提供
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麻疹疫苗

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