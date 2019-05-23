親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「我知道餓的感受」街友無助蹲路旁 大車司機迴轉送便當

贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材

2019-05-23 17:12聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗市公所上午獲得一家科技公司捐贈100組智慧型瓦斯爐控制器，希望提供獨居老人，減少因使用瓦斯爐不慎引發的火警，捐贈儀式在市公所舉行時，對面住家樓房巧合地發生「炊事不慎」火警，當場成了最佳活教材及宣傳。

耀主科技公司捐贈瓦斯爐控制器給市公所，上午10點多在市公所一樓大廳舉辦捐贈儀式，苗栗市長邱鎮軍、代表會主席邱炳光及里長、市民代表多人與會。

耀主科技營運長劉俊霆表示，近來獨居老人使用瓦斯爐具不慎，造成火警傷亡意外頻傳，他們秉持「讓社會更安全」信念，開發能自動關閉瓦斯爐的控制器，他是苗栗人，對故鄉懷有情感，公司開發這項有助安全的產品 ，因此以回饋社會理念捐贈給需要的獨居老人。

捐贈儀式剛開始不久， 突然消防車警報聲大響，市公所對面一幢三層樓建築，從三樓窗口冒出煙來，但屋內無人，疑似屋主烹煮東西，出門忘了關瓦斯，消防人員拉水帶準備灌救，與會里長、代表紛紛過馬路關切，附近居民議論紛紛。

消防人員稍後破門進入，解除一場火警危機，消防人員證實火警是「炊事不慎」引發，女性屋主「焢肉」離家忘了關瓦斯；這場虛驚一場的火警在現場成了預防未關瓦斯的火警活教材，里長 、代表興致勃勃討論控制器的使用及裝設方式。

邱鎮軍表示，感謝耀主科技的善舉，市公所將發給各里獨居老人裝設瓦斯爐控制器， 剩餘的數量優先發送低收入家庭。

參加捐贈儀式的里長、代表學習控制器操作裝設方式。記者胡蓬生／攝影
參加捐贈儀式的里長、代表學習控制器操作裝設方式。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗市公所獲得科技公司捐贈100組瓦斯爐控制器，將分送各里獨居老人。記者胡蓬生／...
苗栗市公所獲得科技公司捐贈100組瓦斯爐控制器，將分送各里獨居老人。記者胡蓬生／攝影
分享
參加捐贈儀式的里長、代表學習控制器操作裝設方式。記者胡蓬生／攝影
參加捐贈儀式的里長、代表學習控制器操作裝設方式。記者胡蓬生／攝影
分享
捐贈典禮進行途中，市公所對面發生「炊事不慎」引發的火警，消防人員趕到準備灌救。記...
捐贈典禮進行途中，市公所對面發生「炊事不慎」引發的火警，消防人員趕到準備灌救。記者胡蓬生／攝影
分享

獨居老人建築

相關新聞

公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言

2019-05-23 16:58

客語認證報考人數輸苗栗 桃市鼓勵揪團發激勵獎金

2019-05-23 15:37

竹縣義民廟董事會5年未改選引爭議 縣府將協助盡速改選

2019-05-23 17:36

避免麻疹疫情擴散 桃市補助20至38歲保母免費打疫苗

2019-05-23 17:18

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

桃園復興新溪口吊橋 休園整修到6月中旬

2019-05-23 08:21

出國考察報告挨批「廢話」 苗縣府：將改善

2019-05-22 23:42

苗栗後龍西瓜防偽標章 增加QR Code

2019-05-22 23:38

現金救助有點低 桃市瓜果災損擬特別救濟

2019-05-22 23:37

改善周邊環境景觀 新溪口吊橋封閉到6月中旬

2019-05-22 23:34

竹北尚義街土石流衝民宅 官員會勘防治

2019-05-22 23:27

龜山青山路與壽山路 議員籲拓寬、取消限高

2019-05-22 23:25

米塔手感烘焙進軍新竹百貨業 目標一年5千萬業績

2019-05-22 19:49

影／後龍西瓜有「身分證」 農民：銷路就是比人家好

2019-05-22 19:48

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24

居家醫療醫師到府服務 讓看病不再是畏途

2019-05-22 18:04

竹北尚義街因大雨遭土石流入侵 連日清掃地面仍見黃泥

2019-05-22 17:41

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32

苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

史無前例！宜縣長備詢由秘書長陪坐報告席 挨轟大笑話

2019-05-23 10:28

高雄百年古厝遭突襲拆除 前議員批：只想發大財、沒歷史感

2019-05-23 12:47

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24

拒絕代理主委到任？ 國民黨花蓮縣黨部黑車擋門口

2019-05-23 10:58

注意！紓解竹科下班壅塞 經國橋增2支紅綠燈調控車流

2019-05-23 13:54

影／金門拌麵好棒棒 網紅泡麵達人強力推薦紅到國外去

2019-05-22 19:43

台南麻豆名醫故居 百年白蓮霧樹因這原因要砍除

2019-05-22 19:27

秘書長全程陪坐報告席幫答詢 林姿妙：很好啊，新創意

2019-05-23 11:23

影／當年遣返流下悲傷淚 灣生今重回基隆港心情激動

2019-05-23 15:56

鼓勵憑證報稅 國稅局淡水所好禮大方送

2019-05-22 20:11

基隆打造智慧路口 選在麥金路、基金一路試辦

2019-05-23 10:06

台南官田慈聖宮邀楊烈等人演唱 為神農大帝祝壽

2019-05-23 08:16

高雄旅展周五開幕優惠多 估計有30萬人次湧入

2019-05-22 22:21

新北市府推綠色觀光 瑞芳出租電動機車可免費騎

2019-05-23 11:39

影╱培訓「大學姐」當局長花360萬？林筱淇：議員憑空撰寫

2019-05-23 15:37

免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25

鴻海投資高雄？ 韓國瑜：談了3次，雙方都很積極

2019-05-23 12:39

柯文哲罵垃圾 議會：不道歉別來報告

2019-05-23 00:02

桃園經國轉運站外人行道違停執法 三天拖吊54台

2019-05-23 12:40

太保民代質疑代購祭品圖利 市公所：研議暫停服務

2019-05-23 09:35

影／翻耕補助救稻熱病？嘉縣議員：蔡政府頭殼壞去！

2019-05-23 11:41

台1線又見石虎路殺 苗縣議會今審保育自治條例

2019-05-23 09:51

林思伶接掌文化局？ 韓國瑜：總質詢後公布

2019-05-22 23:10

國小校長空拍美景 玉里黑熊稻田紅到國外

2019-05-23 12:04

影／後龍西瓜有「身分證」 農民：銷路就是比人家好

2019-05-22 19:48

全台最大考古主題園區25日啟用 舒米恩獻聲

2019-05-23 07:53

打開台南公園設計評選員名單 景觀建築師傻眼

2019-05-23 15:14

竹市打造超大野餐草原 相當428個籃球場

2019-05-22 23:30

各區爭設iBike站 台中市府沒編預算

2019-05-23 00:14

家戶換智慧電表 用電更精準

2019-05-22 23:09

高雄稻田災情慘重 韓喊話：盼補助每公頃10萬耕鋤費

2019-05-23 17:30

北北宜首長 6月1日會師淡蘭古道

2019-05-22 23:56

桃園復興新溪口吊橋 休園整修到6月中旬

2019-05-23 08:21

北市老舊公寓加裝電梯 5年僅26件

2019-05-22 23:17

環保杯A地租B地還 嘉市議員保護環境推新招

2019-05-22 22:42

雲林縣長張麗善拜會林佳龍 盼高鐵雲林站增班

2019-05-23 15:59

歸仁分局邀請170宮廟 簽署優質宮廟公約

2019-05-22 23:06

物價漲業者無奈 台南小吃銅板價變紙鈔價

2019-05-22 23:01

議員提「來高雄結婚吧」 韓國瑜：會打造愛情聖地

2019-05-23 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top