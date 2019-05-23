贈瓦斯爐控制器助獨老 會場邊炊事不慎火警成活教材

2019-05-23 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗市公所上午獲得一家科技公司捐贈100組智慧型瓦斯爐控制器，希望提供獨居老人，減少因使用瓦斯爐不慎引發的火警，捐贈儀式在市公所舉行時，對面住家樓房巧合地發生「炊事不慎」火警，當場成了最佳活教材及宣傳。

耀主科技公司捐贈瓦斯爐控制器給市公所，上午10點多在市公所一樓大廳舉辦捐贈儀式，苗栗市長邱鎮軍、代表會主席邱炳光及里長、市民代表多人與會。

耀主科技營運長劉俊霆表示，近來獨居老人使用瓦斯爐具不慎，造成火警傷亡意外頻傳，他們秉持「讓社會更安全」信念，開發能自動關閉瓦斯爐的控制器，他是苗栗人，對故鄉懷有情感，公司開發這項有助安全的產品 ，因此以回饋社會理念捐贈給需要的獨居老人。

捐贈儀式剛開始不久， 突然消防車警報聲大響，市公所對面一幢三層樓建築，從三樓窗口冒出煙來，但屋內無人，疑似屋主烹煮東西，出門忘了關瓦斯，消防人員拉水帶準備灌救，與會里長、代表紛紛過馬路關切，附近居民議論紛紛。

消防人員稍後破門進入，解除一場火警危機，消防人員證實火警是「炊事不慎」引發，女性屋主「焢肉」離家忘了關瓦斯；這場虛驚一場的火警在現場成了預防未關瓦斯的火警活教材，里長 、代表興致勃勃討論控制器的使用及裝設方式。