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公園蓋停車場社福館恐減綠地？ 莊敬里長籲勿聽信謠言

2019-05-23 16:58聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園區中正公園近日有傳言將變成地下停車場與社福館，附近居民憂心公園綠地恐消失，在公園發送傳單邀請大家關心搶救並參與地方說明會，針對這項傳言，莊敬里長高淞泰說，未來中正公園將興建地下停車場及社福館，僅影響既有的公園綠地2.4%，呼籲民眾不要誤信謠言，應全盤了解計畫後再提出想法。桃園市交通局也說，工程預計今年下半年招標，但會與當地民眾溝通，凝聚最大共識。

緊鄰桃園區同安街上的中正公園，面積達2.41公頃，一旁不但有埔子圖書館，周邊更是住家林立，由於當地人口眾多，對於停車空間、社福照護日增，為此市府將在同安街側規畫興建「地下停車場」與「社福館」，並由交通局代辦工程，其中在停車場方面，將設計地下2層，面積達1萬3404平方公尺，提供322格汽車停車位、100格機車位。

在社福館的部分，交通局提到，將規畫4層樓的建築，包括公托中心、親子館、長期照顧據點、里民活動中心，地面層僅占公園面積約500多平方公尺，工程預算約5.31億，其中前瞻基礎建設補助1.97億元，目前在設計階段，預計工程將在今年下旬招標，最快110年完工。

不過民眾收到傳言，指中正公園興建地下停車場及社福館將剝奪原來綠地面積，當地莊敬里長高淞泰表示，因這項傳言他的電話被打爆，經向交通局確認，地下停車場完工後，公園綠地空間將會恢復，而社福館面積只占公園2.4%，未來有公托、長期照顧關懷據點、里民活動中心，高淞泰呼籲，民眾一定要親自了解計畫，不要只聽信謠言、以免自己的權益受損。交通局表示，會在與當地民眾溝通，凝聚最大共識。

桃園區長陳智仁表示，中正公園開挖部分地下室做地下停車場，完工後地面不但保留最綠地，而且園內樹木也將完整保留，比照南門公園，不但可以解決民眾停車需求，社福場館還能提供托育、照護功能，加上原有綠地環境，民眾權益不受影響。

桃園區中正公園近日有傳言將變成地下停車場與社福館，附近居民憂心公園綠地恐消失，莊...
桃園區中正公園近日有傳言將變成地下停車場與社福館，附近居民憂心公園綠地恐消失，莊敬里長高淞泰表示，興建計畫僅占公園2.4%，呼籲民眾勿被謠言迷惑，交通局表示，會在與當地民眾溝通，凝聚最大共識。圖／翻攝自網路
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緊鄰同安街上的桃園區中正公園，面積達2.41公頃，一旁不但有埔子圖書館，周邊更是...
緊鄰同安街上的桃園區中正公園，面積達2.41公頃，一旁不但有埔子圖書館，周邊更是住家林立，由於當地人口眾多，停車空間、社福需求，市府將在同安街側規畫興建「地下停車場」與「社福館」。記者林育瑩／攝影
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緊鄰同安街上的桃園區中正公園，面積達2.41公頃，一旁不但有埔子圖書館，周邊更是...
緊鄰同安街上的桃園區中正公園，面積達2.41公頃，一旁不但有埔子圖書館，周邊更是住家林立，由於當地人口眾多，停車空間、社福需求，市府將在同安街側規畫興建「地下停車場」與「社福館」。記者林育瑩／攝影
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桃園區中正公園近日有傳言將變成地下停車場與社福館，附近居民憂心公園綠地恐消失，莊...
桃園區中正公園近日有傳言將變成地下停車場與社福館，附近居民憂心公園綠地恐消失，莊敬里長高淞泰表示，興建計畫僅占公園2.4%，呼籲民眾勿被謠言迷惑，交通局表示，會在與當地民眾溝通，凝聚最大共識。圖／翻攝自網路
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