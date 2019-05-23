客語認證報考人數輸苗栗 桃市鼓勵揪團發激勵獎金

2019-05-23 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



108年客語能力初級認證報名至5月底，認證將於8、9月份登場，據統計，苗栗縣迄今報名人數1772人居冠，桃園市1682人緊追在後，市長鄭文燦今天下午主持市政會議，宣布今年新拍板的團報獎勵計畫，鼓勵機關、學校、農漁會、各里及社團揪團報考，只要報名人數夠多就先發最多8千元禮券，若認證結束，團報單位有9成以上人數合格，再發最高1萬元禮券，市府也推出免費團體授課，盼客語學習大步向前衝。

桃園市為全國客家第一大縣，市府近年力推客語發展，去年通過客委會「106-107年度促進地方客語整體發展計畫」執行成效評核，客家事務局與大園區公所各獲500萬元與100萬元共600萬元獎勵金，市府規畫將所得獎金用以推動客語扎根等各項工作，如鼓勵學校成立客家社團、客語認證示範學校、透過客語說故事及唸謠競賽等激勵客語學習等，希望鼓勵市民都投入客語認證學習行列。

正逢今年度客語能力初級認證報名時間，月底即將報名截止，據統計，各縣市初級認證報名人數排行，依序為苗栗1772人、桃園1682人、新北680人、竹縣580人與台中495人，桃園人數雖是新北兩倍之多，但仍差苗栗90人，市長鄭文燦把握最後報名關頭，在今天發布客語能力認證團報獎勵計畫。

全新推出的團報獎勵計畫對象分為6組，分別為市府一級機關、市府二級機關、學校、農漁會、里別及立案民間社團等進行獎勵，並分為「報名人數競賽」及「通過認證」兩種獎勵機制，若都能達標，團報單位可領到兩種獎勵金。

市府客家事務局指出，報名人數競賽部分，市府一、二級機關及學校組取報名客語認證人數達該機關員工數比率較高者前3名，其餘組別取報名客語認證總人數較高者前3名，各組第一名最高有8千元禮券與獎狀；通過認證獎勵部分，只要各組成員人數的合格率達標者，15人以上未滿30人合格率百分之百，有5千元禮券和獎狀，30人以上合格率達9成，可拿到1萬元禮券與獎狀，盼藉此提高桃市的客語認證通過率。

鄭文燦說，另推出團報補助計畫，10人以上補助報名費、餐費；15人以上增加補助車資、保險及工作費等，還有機動式開班服務，凡團報10到15人以上可申請開班，只要覓妥固定場所及地點，客家局即可派免費的薪傳師到點教學，衝刺客語認證。

另客家事務局也制定鼓勵一般民眾參加客語能力認證補助作業要點，桃園市民通過客語認證初級者，可獲1千元獎勵金、中級2千元獎勵金、中高級3千元獎勵金；市府員工通過客語認證初級者，可獲得1千元禮券、中級獲得2千元禮券、中高級獲得3千元整禮券，另有嘉獎。