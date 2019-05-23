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五月桃旱害產量少 想吃桃的民眾把握下周竹北銷售會

2019-05-23 15:15聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣五峰鄉的五月桃正值採收季，不過今年因受到氣候異常影響，五月桃產量較低，原本總產值約為1440萬元，損失近600萬元，鄉公所除協助農民申請補助津貼，今天也舉辦「108 年度五峰鄉農特產業推廣活動」記者會，宣傳接下來周末在台北及竹北登場的銷售會。

五峰鄉長葛忠義表示，五峰鄉目前五月甜桃種植面積約47.9公頃，生產面積則約20公頃，以每公頃平均產值8000斤、平均市價90元計算，年產值約可達1440萬元左右。

不過今年氣候異常，五月桃產量受影響，損失約600萬元，縣府向中央爭取辦理提供桃農申請的補助金，希望讓農民能持續栽種優質的農特產品，為五峰鄉帶進觀光人潮及錢潮。

新竹縣原住民族行政處雲處長天寶則說，在縣長楊文科期許把原鄉部落的產業推向都市行銷，目前也計畫，希望能將竹東動漫園區設為新竹系縣農產品、觀光及在地文化的交流中心。

今年鄉公所為了替農民擴展更多的銷售通路，除了在新竹縣舉辦行銷活動，本周末25日、26日也將在台北希望廣場，推廣五峰鄉的農特產品，更與在

地製酒商合作，推出全新文創商品蜜桃氣泡酒「桃享曲」。

6月1日、2日則在竹北文化公園舉辦「峰の蜜桃幻饗-108 年五峰鄉農特產業促銷活動」，除了有豐富的農產品外，也規劃了教育趣味兼具的蜜桃知識闖關活動，闖關後即可獲得限量贈品梅森罐。現場展售攤位皆會清楚標示果農相關生產資訊，讓大家買的更安心也更認識五峰鄉，活動詳情可上臉書搜尋「五峰五月桃」。

新竹縣五峰鄉的五月桃正值採收季，不過今年因受到氣候異常影響，五月桃產量較低。記者...
新竹縣五峰鄉的五月桃正值採收季，不過今年因受到氣候異常影響，五月桃產量較低。記者陳斯穎／攝影
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五峰鄉公所今天舉辦「108年度五峰鄉農特產業推廣活動」記者會，邀請廚師現場示範五...
五峰鄉公所今天舉辦「108年度五峰鄉農特產業推廣活動」記者會，邀請廚師現場示範五峰鄉農產創意特色料理。記者陳斯穎／攝影
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