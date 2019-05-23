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免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

歡迎對攀岩有興趣，任職於新竹縣市的職工報名參加。圖／縣府提供
歡迎對攀岩有興趣，任職於新竹縣市的職工報名參加。圖／縣府提供
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新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，新竹縣體育會攀岩委員會承辦的「108運動i臺灣計畫─職工攀岩健身班」，今天早上10點起開放線上報名，共招收30名職工(非學生)，歡迎對攀岩有興趣，任職於新竹縣市的職工報名參加。報名網址將公告於新竹縣體育會攀岩委員會官網 www.iclimb.com.tw/org。承辦單位將自明天起陸續以電話通知錄取者。 

新竹縣體育會攀岩委員會表示，108年度免費攀岩健身班自108年6月1日至7月28日，每週六、日晚上19:00~20:30 (唯6月8~9日適逢端午連假不辦理)，共8週16次活動，合計24小時，於竹北iClimb風城攀岩館舉行 (新竹縣竹北市成功二街98號，近新竹縣體育場)。 

這次活動參加對象為新竹縣職工，須為單位設立於新竹縣，或職工本人設籍於新竹縣，二項符合其一即可，憑員工識別證及身份證辦理報到。而為擴大參與層面，每單位限報名2位職工，同單位報名者以報名先後順序錄取。 

活動內容包含攀岩簡介及裝備使用、GriGri確保器操作、抱石及上攀技巧，以及大量的攀登路線練習，旨在引領參與之職工熟悉攀岩並養成固定運動之習慣。本「攀岩健身班」全程免費，需自備個人裝備，無裝備者可申請租借。而為確保報名之職工確實達成運動之目的，報名時將酌收保證金，達90%以上出席率者全額退還。

新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，新竹縣體育會攀岩委員會承辦的「108運動i臺灣計畫...
新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，新竹縣體育會攀岩委員會承辦的「108運動i臺灣計畫─職工攀岩健身班」，今天早上10點起開放線上報名。圖／縣府提供
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