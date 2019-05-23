免費！竹縣體育會攀岩健身班 今天開放線上報名

2019-05-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



歡迎對攀岩有興趣，任職於新竹縣市的職工報名參加。圖／縣府提供 分享 facebook 新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，新竹縣體育會攀岩委員會承辦的「108運動i臺灣計畫─職工攀岩健身班」，今天早上10點起開放線上報名，共招收30名職工(非學生)，歡迎對攀岩有興趣，任職於新竹縣市的職工報名參加。報名網址將公告於新竹縣體育會攀岩委員會官網 www.iclimb.com.tw/org。承辦單位將自明天起陸續以電話通知錄取者。

新竹縣體育會攀岩委員會表示，108年度免費攀岩健身班自108年6月1日至7月28日，每週六、日晚上19:00~20:30 (唯6月8~9日適逢端午連假不辦理)，共8週16次活動，合計24小時，於竹北iClimb風城攀岩館舉行 (新竹縣竹北市成功二街98號，近新竹縣體育場)。

這次活動參加對象為新竹縣職工，須為單位設立於新竹縣，或職工本人設籍於新竹縣，二項符合其一即可，憑員工識別證及身份證辦理報到。而為擴大參與層面，每單位限報名2位職工，同單位報名者以報名先後順序錄取。