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光復中學時尚造型畢業展 童話角色與神同行

2019-05-22 20:11聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年級學生共同擔綱演出，除了有東西方神話故事，還請出黑白無常、地獄眾神等角色，也將知名童話故事角色如白雪公主與壞巫婆、小紅帽與大野狼、美女與野獸等透過服裝、彩妝及道具呈現創意。

時尚造型學程主任劉宜蓉表示，今年主題為「淬煉」，意指學生在學習過程中累積經驗，如學生在創意發想與執行時，會遇到挫折、失敗，但透過各式解決方法克服，達成任務，從中學習成長，而這次畢業展分為「God of Venus」、「Bloom」、「神話」、「野性美」、「煉獄」、「星願」與「海洋秘境」等7個主題，展現古典、炫麗、時尚、活潑動感等表演風貌。

「Bloom」團隊的學生林芳亦表示，將花卉、叢林等元素融入服裝設計中，打造出玫瑰花、山茶花、雞蛋花、紫藤花等風格服裝，也展現綻放、盛開意涵。學生張紫涵說，從去年開始籌備策展，包括設計發想、文獻搜集等工作，均與同學一手包辦，大家共同發揮想像，將花卉融合各國文化元素結合時尚，打造花卉服飾，有旗袍、禮服、前衛時裝，也展現3年來的學習成果。

校長黃敦煌認為，畢業成果展不僅一方面讓學生展現這3年的學習成果，給予學生們不受限的想像空間，也展露勇於嘗試變化及創作的企圖心，運用巧思將成果以表演方式呈現，把藝術想像發揮得淋漓盡致，同時提供學弟妹觀摩，同時學習原創精神與團隊力量。

新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年...
新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年級學生共同擔綱演出。記者張雅婷／攝影
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新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年...
新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年級學生共同擔綱演出。記者張雅婷／攝影
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新竹市光復中學時尚造型學程畢業動態展「淬煉」今天登場，由時尚造型學程一、二、三年級學生共同擔綱演出。記者張雅婷／攝影
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