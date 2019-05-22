米塔手感烘焙進軍新竹百貨業 目標一年5千萬業績

2019-05-22 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



以天然無添加手作麵包業者「米塔手感烘焙」今起進駐Big City遠東巨城購物中心，每年熱銷61萬顆的傳奇德國布丁、每月熱賣3萬顆的草莓泡芙沒有缺席，還推出「雙心地瓜吐司」等新竹巨城店限定商品，米塔集團行銷部經理林思偉表示，米塔除了無添加、使用在地食材為特色，也誓言將新竹巨城店成為烘焙界最賺錢的店，預計一年創造5千萬業績。

米塔手感烘焙進軍新竹百貨業，以Big City遠東巨城購物中心為新竹首店，業者以新竹在地農產品包含新竹竹東台農57號地瓜、新竹芎林特產柑橘蜜製橘皮等，研發專屬限定商品，推出「雙心地瓜吐司」、「香橙橘皮起士」等產品。

創立於1993年的米塔集團有「餐飲事業的魔術師」之稱，旗下擁有10大連鎖品牌，跨足義式餐廳、休閒茶館、日式鍋物、丼飯串燒、手感烘焙、黑糖飲品等，在台灣有近90間直營門市，總金額將高達2億台幣以上。業者表示，米塔手感烘焙為集團第一家進駐十大百貨的烘焙門市，其他門市分別位於統領百貨、微風本館和誠品生活松菸等；直營門市今年底也將突破100間。