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影／後龍西瓜有「身分證」 農民：銷路就是比人家好

2019-05-22 19:48聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮著名的特產西瓜即將進入產季，鎮公所去年首創西瓜「產地防偽標章」，獲消費者和農民肯定，西瓜銷路也更好，鎮公所今年一開放認證標章申請不到2天，就已發放逾2萬張，反應熱絡。

後龍西瓜在端午節前將進入第一波盛產期，鎮公所6月1日將辦西瓜節及評鑑，警方也已開始執行「護瓜勤務」，協助維護農民心血。

後龍是苗栗縣最大的西瓜產區，面積約200公頃，生產的西瓜品質優良，鎮公所推行西瓜產地防偽標章，希望提供各地消費者辨識，挑選品質、風味俱佳的後龍西瓜。

後龍鎮長朱秋隆指出，後龍西瓜又沙、又甜，好滋味全台知名，今年鎮公所提供認證的產地防偽標章，特別增加QR CODE，掃描可查出鎮內生產的農戶及產地，如同西瓜的「身分證」；後龍西瓜在端午節前陸續採收，最近各地雨勢多，但後龍西瓜產地排水佳、地勢高，栽培未受到影響。

鎮公所農業課指出，今年供農民申請認證標章數有9萬多張，依農民生產面積、產量比率控管核發張數，昨天起開放鎮內農戶申請，發出的標章都經管控，提升消費者對標章的信任感及認同。

龍坑里前里長郭貴輝自產自銷，今天也到鎮公所申請標章，他說去年將西瓜載到南投中興新村販售，因為有鎮公所的認證標章，且獲消費者認同，銷路就是比其他攤商好。

在後龍鎮清海宮附近種西瓜的老農王忠義，近年來在白沙屯媽祖婆網站協助行銷下，建立「福伯」的西瓜品牌，打響知名度，許多外地消費者會指名來採購，今天他與鎮長朱秋隆在瓜田裡貼認證標章，向各地消費者推荐後龍西瓜。

後龍西瓜即將進入盛產期，為防止「偷瓜」，竹南警分局已展開護瓜勤務，加強警力巡邏，近來外縣市部分地區因雨影響西瓜栽培，縣府農業處表示，最近雨勢對後龍等地西瓜未造成明顯損害，縣內西瓜將陸續上市，採收前最擔心大雨不停，預計下周還有雨勢，農業處會密切注意。

在後龍鎮清海宮附近種西瓜的老農王忠義，近年來在白沙屯媽祖婆網 站協助行銷下，建立...
在後龍鎮清海宮附近種西瓜的老農王忠義，近年來在白沙屯媽祖婆網 站協助行銷下，建立「福伯」的西瓜品牌，打響知名度。記者胡蓬生／攝影
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後龍西瓜品質優良，即將進入產期。記者胡蓬生／攝影
後龍西瓜品質優良，即將進入產期。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮去年首創西瓜產地防偽標章，今年的標章還新增QR CODE溯源。記者胡...
苗栗縣後龍鎮去年首創西瓜產地防偽標章，今年的標章還新增QR CODE溯源。記者胡蓬生／攝影
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後龍西瓜有產地防偽標章，獲得農戶認同，一開放申請就核發2萬多張。記者胡蓬生／攝影
後龍西瓜有產地防偽標章，獲得農戶認同，一開放申請就核發2萬多張。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣後龍鎮去年首創西瓜產地防偽標章，今年的標章還新增QR CODE溯源。記者胡...
苗栗縣後龍鎮去年首創西瓜產地防偽標章，今年的標章還新增QR CODE溯源。記者胡蓬生／攝影
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農民白沙屯媽祖苗栗縣

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