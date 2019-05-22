親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

綠營總統初選喬不定宣布散會 賴清德現身表態了

機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24聯合報 記者林育瑩╱即時報導

內政部土地徵收審議小組今天審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，桃園市將接續辦理地上物查估、協議價購、區段徵收公聽會及區段徵收計畫書報核等作業，徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元，預計在明年第二季即可辦理區段徵收公告。

桃園市府目前正進行機場捷運A10、A20、A21等車站周邊、中壢運動公園等區段徵收整體開發案。其中A10案於今年底即將完工；A20案目前已全區動工進入實質開發階段；中壢運動公園案則於去年9月通過範圍及抵價地比例，正辦理協議價購準備作業，預計今年底辦理區段徵收公告。A21案於今日通過範圍與抵價地比例後，預定明年第二季辦理區段徵收公告，110年第1季全區工程動工，2年內即可開發完成，展現市府積極建設成果。

桃園市地政局長陳錫禎表示，機場捷運A21站區段徵收整體開發範圍，以A21車站為發展核心，位於民權路、新生路、環北路，中山高旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪所圍地區，區段徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元。

陳錫禎表示，A21站地區區段徵收開發案以「區域轉運社區」為規劃理念，提供捷運及周邊客運旅運服務機能，同時配合發展商業及住宅機能，促進車站周邊土地有效利用，進而活絡地方經濟；另為改善範圍北側興南國中師生學習環境不佳困境，在開發範圍內設置一處文中用地供該校遷建，區內也規畫0.66公頃土地，以提供興建社會住宅。

陳錫禎指出，桃園機場捷運沿線整體開發案，除了已開發完成的高鐵站特定區案A17、A18及A19、A7案及A22案，另A10案、A20案及航空城計畫A11、A15及A16站，也積極辦理開發中，尤其在中壢地區投入許多重要建設，區段徵收不僅將串連中壢地區整體開發，未來隨著機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線及鐵路地下化在中壢車站的三鐵共構，中壢地區開發地圖將更為完整。

內政部土地徵收審議小組今日審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範...
內政部土地徵收審議小組今日審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元，預計在明年第二季即可辦理區段徵收公告。圖／市府提供
分享
內政部土地徵收審議小組今日審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範...
內政部土地徵收審議小組今日審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元，預計在明年第二季即可辦理區段徵收公告。圖／市府提供
分享

機場捷運區段徵收鐵路地下化

相關新聞

竹北尚義街因大雨遭土石流入侵 連日清掃地面仍見黃泥

2019-05-22 17:41

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32

苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38

台灣舞團8年前福島核災送暖 今重遊編舞慶重生

2019-05-22 08:06

想經營民宿？桃園民宿管家學校招生

2019-05-21 23:41

苗縣 沒半間國民運動中心

2019-05-21 23:13

楊梅體育園區延宕 淪為垃圾場

2019-05-21 23:00

金屬廠空汙未改善 居民抗議

2019-05-21 22:56

壓制暴衝童15分鐘 女師被控體罰

2019-05-21 22:40

爭取客語認證成績 苗縣祭獎勵

2019-05-21 22:29

郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講

2019-05-21 22:17

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02

金屬廠疑空汙惹抗議 桃市議員爆料國中師生戴口罩上課

2019-05-21 19:59

打造特色民宿 桃園「民宿管家學校」明起網路報名

2019-05-21 18:12

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

竹縣預計明年起發放都會區頭目津貼 與老人年金不衝突

2019-05-21 13:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

郭董突取消逛夜市勞團撲空 民怨：要取消也不早講

2019-05-21 22:17

到宜蘭就該泡這湯 有了山中「藍泉」不必飛去日本泡

2019-05-22 07:43

六合夜市臨演風波原PO反擊 友：你家祖墳冒青煙了

2019-05-22 15:13

彰化人死無火葬之地？ 縣議員提議自己蓋自己用

2019-05-21 21:19

墾丁萬里桐潮間帶奄奄一息 學者報告遊憩汙染肇禍

2019-05-22 07:43

高市文化局長人選出爐 韓國瑜：她樂觀開朗、學有專長

2019-05-22 14:10

雲豹輪台中港與馬公首航後沒下文 市府：潮差太大

2019-05-21 19:59

韓國瑜抗議大林蒲遭卡 經濟部反嗆不符事實

2019-05-22 05:55

大雨造成路口塌洞 韓國瑜：已緊急處理汙水箱涵和路面

2019-05-22 11:02

韓國瑜口誤承認說錯了 修正財政報告內容

2019-05-22 12:51

影／慘！台中機場快線跑8個月 每班次平均1.96人

2019-05-22 14:58

影／下大雨反受益 達娜伊谷遊覽車大爆滿

2019-05-22 08:06

彰縣議員揹8個月大幼女質詢 搶麥克風增添議場趣味

2019-05-21 20:42

基隆火車站南站附近 計畫蓋複合式多功能商場停車場

2019-05-22 11:22

神力女超人VS.大學姐 詢答嗆辣互酸「妳高貴」

2019-05-22 12:20

苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38

月薪30萬徵時光機解說員 便當老闆：為人類找活路

2019-05-22 16:42

屏東潮州轉運站啟用 民眾疑惑連門都沒有？

2019-05-22 12:27

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02

議員質詢要他學韓國瑜拚經濟 林右昌反酸：我不會吹噓

2019-05-22 13:02

影／台南百年古井超過一甲子沒打開 打開竟然有湧泉

2019-05-22 14:58

六合夜市風波再燒 潘恒旭嗆網友：說弄錯了沒這麼困難

2019-05-22 16:35

六合夜市沒人氣？韓國瑜要求道歉 原PO喊無「黑」意

2019-05-22 15:23

台南鐵路地下化 鐵道局曝施工進度

2019-05-22 10:12

e-bike積欠嘉義市府150萬 議員：讓現任市長收爛攤

2019-05-22 13:23

敬老金i-voting被打槍 議員批柯文哲：有資格選總統？

2019-05-22 12:02

台中免費公車花大錢 搭乘率低

2019-05-21 23:05

煮蛋區也啟用 太平山鳩之澤旅遊三重享受

2019-05-22 00:19

林思伶接高市文化局長 在地藝文界：不認識但有期待

2019-05-22 15:17

正好讓柯文哲解套？ 北市議會國民黨團提自治條例發敬老金

2019-05-22 11:44

屏縣小綠人創意版被指不安全？ 交通隊提數據反駁

2019-05-21 20:00

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32

韓國瑜與白先勇對談「牡丹亭」？主辦：市長會致歡迎詞

2019-05-21 20:15

台南鐵路地下化 張家古井被評定不列冊追蹤

2019-05-21 19:59

影／北市萬安42號演習27日上場 小心在外逗留被罰3萬元

2019-05-21 20:33

遞交台南市版漁電共生法建議書 養殖業批種電誰敢買！

2019-05-21 20:05

在烏山頭水庫與嘉南大圳 這些行為均是違法

2019-05-22 14:35

挖出古文物停工 基隆和平島另闢空地可停200輛汽車

2019-05-22 15:33

台中「公車雙十吃到飽」跳票？ 交通局：明年肯定上路

2019-05-22 11:04

池南露營區新設泡湯區 議員憂汙染水源業者喊冤

2019-05-22 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top