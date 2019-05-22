機捷A21環北站區段徵收 內政部今審議通過

2019-05-22 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



內政部土地徵收審議小組今天審查通過機場捷運A21站（環北站）地區區段徵收開發案範圍及抵價地比例，桃園市將接續辦理地上物查估、協議價購、區段徵收公聽會及區段徵收計畫書報核等作業，徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元，預計在明年第二季即可辦理區段徵收公告。

桃園市府目前正進行機場捷運A10、A20、A21等車站周邊、中壢運動公園等區段徵收整體開發案。其中A10案於今年底即將完工；A20案目前已全區動工進入實質開發階段；中壢運動公園案則於去年9月通過範圍及抵價地比例，正辦理協議價購準備作業，預計今年底辦理區段徵收公告。A21案於今日通過範圍與抵價地比例後，預定明年第二季辦理區段徵收公告，110年第1季全區工程動工，2年內即可開發完成，展現市府積極建設成果。

桃園市地政局長陳錫禎表示，機場捷運A21站區段徵收整體開發範圍，以A21車站為發展核心，位於民權路、新生路、環北路，中山高旁綠地用地所圍地區及新生路、南園二路、新街溪所圍地區，區段徵收面積約為42.32公頃，開發總費用約為55億元。

陳錫禎表示，A21站地區區段徵收開發案以「區域轉運社區」為規劃理念，提供捷運及周邊客運旅運服務機能，同時配合發展商業及住宅機能，促進車站周邊土地有效利用，進而活絡地方經濟；另為改善範圍北側興南國中師生學習環境不佳困境，在開發範圍內設置一處文中用地供該校遷建，區內也規畫0.66公頃土地，以提供興建社會住宅。