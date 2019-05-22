打造原住民文創媒體產業基地 落腳青埔機捷A17站前

2019-05-22 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府計畫在大園區機捷A17領航站前的青埔特區4.3公頃用地，興建桃園流行音樂露天劇場及打造原住民文創、媒體產業園區，將來為原住民族電視台永久會址及原住民文創基地，原民局長林日龍下午表示，流行音樂露天劇場及原住民文創、媒體產業園區三項工程預計投資18億元，未來將是全國最大原住民文創、媒體基地。

大園區機捷A17站完成原住民圖騰設計車站，A17站對面、包括現有桃園航空城公司及願景館的土地4.3公頃，規畫桃園流行音樂露天劇場、原住民電視台、原住民文創中心三大建設主體，市政府預定今年10月進行流行音樂露天劇場動工，桃園航空城公司及願景館遷至青埔新址。