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打造原住民文創媒體產業基地 落腳青埔機捷A17站前

2019-05-22 19:18聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府計畫在大園區機捷A17領航站前的青埔特區4.3公頃用地，興建桃園流行音樂露天劇場及打造原住民文創、媒體產業園區，將來為原住民族電視台永久會址及原住民文創基地，原民局長林日龍下午表示，流行音樂露天劇場及原住民文創、媒體產業園區三項工程預計投資18億元，未來將是全國最大原住民文創、媒體基地。

大園區機捷A17站完成原住民圖騰設計車站，A17站對面、包括現有桃園航空城公司及願景館的土地4.3公頃，規畫桃園流行音樂露天劇場、原住民電視台、原住民文創中心三大建設主體，市政府預定今年10月進行流行音樂露天劇場動工，桃園航空城公司及願景館遷至青埔新址。

林日龍表示，中壢區原住民達9000人，全市最多原住民居住區，現在機捷A17站的原住民圖騰完成，市府選擇青埔這塊4.3公頃用地，建造桃園流行音樂露天劇場和原住民文創、媒體產業園區。文化局負責的流行音樂露天劇場用地約占六成、預定明年9月完工，原住民文創、媒體產業園區用地約四成，預定民國110年6月完工，未來原住民族電視台影視產業進駐桃園，原住文創中心將提供原住民文創、工藝展覽及市集園地，將是全國最大原住民文創、媒體產業基地。

桃園市府計畫在機捷A17站青埔特區打造原住民文創、媒體產業園區結合流行音樂露天劇...
桃園市府計畫在機捷A17站青埔特區打造原住民文創、媒體產業園區結合流行音樂露天劇場園區開發。記者曾增勳／攝影
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桃園市府計畫在機捷A17站青埔特區打造原住民文創、媒體產業園區結合流行音樂露天劇...
桃園市府計畫在機捷A17站青埔特區打造原住民文創、媒體產業園區結合流行音樂露天劇場園區開發。記者曾增勳／攝影
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原住民文創劇場

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