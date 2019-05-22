居家醫療醫師到府服務 讓看病不再是畏途

2019-05-22 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



部分老人、身心障礙或是因疾病到醫院看診大費周章，衛生福利部推出居家醫療服務，醫生到住家看診，服務對象包括失能或疾病而外出不便，有明確醫療需求，苗栗市衛生所公費醫師陳俊宇居家服務10多人，除了病人獲得醫療照顧，良好的醫病關係成了「意外」收穫。

居家醫療服務2016年3月起施行，苗栗縣第1年僅有249人申請，前年881人，去年增加到1410人，需求逐年增加趨勢，採申請制，住院中洽詢出院準備服務小組，在家電洽各縣市照管中心4128080（手機加02），醫師評估後，簽約提供病人居家醫療、重度居家醫療及安寧療護服務，部分負擔醫療費用5%，另依住家距離酌收交通費，重大傷病、山地離島就醫等情形免收部分負擔，

苗栗縣目前有9個居家醫療整合照護團隊，90家醫療機構參與，陳俊宇周1到周5上午在衛生所看診，下午居家醫療服務，目前排時間到家看病10多人，陳俊宇表示，居家醫療多數病人通常以慢性病為主，有些病人連下樓都困難，居家醫療解決不便，此外，如果評估有需要，也會轉介重度居家醫療團隊。