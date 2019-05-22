平鎮雙連里擴大服務 增設第2處老人關懷據點

2019-05-22 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮區雙連里幅員廣大，設在福明宮的老人關懷共餐聚點，地方反映熱絡，但路程較遠，里長劉邦利爭取社會區同意，另租民宅設第2處關懷據點，獲社會局評估通過後，連忙動員志工粉刷裝潢及清洗地板，美化關懷據點環境。

雙連里里長劉邦利表示，雙連里老人關懷據點設在福明宮寺廟內，隔鄰高連里由高雙社區發展協會，利用社區活動空間設老人關懷據點，定期舉辦年長者健康促進、衛教、藝文手作及文康等活動，也設廚房推動年長者共餐，很受歡迎。

這2處劇點年長者參與人數接近飽合，里民反映據點交通路程遠，建議在民族路雙連路二段寵物公園住家密集社區，增設一處老人關懷服務據點，但附近無寺廟及公有辦公廳室可使用。

劉邦利表示，洽詢平鎮區公所社會課及社會局，得知幅員廣大的里可視場地情況，再增設老人關懷據點，且可租賃房舍。經熱心里民協助洽詢，在雙連二段118巷22號承租透天厝房舍。