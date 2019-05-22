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竹北尚義街因大雨遭土石流入侵 連日清掃地面仍見黃泥

2019-05-22 17:41聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵，力量大到衝破圍牆2噸重的石頭，還有住戶因泥土濕滑跌倒受傷，大量泥土雖已清除，但地上仍可看出黃泥痕跡，農業委員會水土保持局、新竹縣政府農業處等單位今天會勘，將進一步調查再做防制。

附近住家、農舍均遭土石流入侵，連巷弄出口下方的稻田，也被泥流沖出一個缺口，雖經連日打掃，四處地面仍可見黃土痕跡。

住在當約十多年的石姓住戶表示，過去不從來不曾遇過這種情況，懷疑是因一年半前有民眾在尚義街後方山坡不當開發，砍除數十棵樹木才導致發生土石流。後方山坡地雖經裁罰種回植被，抓地力卻無法根原本的樹木相比，「平常沒感覺，下大雨就很明顯」。

另一處巷弄的陳姓住戶更因這場豪雨而受傷，由於當天陳姓住戶的媽媽在屋內，陳姓住戶為了趕緊將年紀大的媽媽背出屋外，不小心摔倒腳裸骨折，另一名住戶則是因泥土濕滑而滑倒，大腿上的大面積瘀青至今還未消退，甚至痛到需要吃藥才能入睡。

竹北市長何淦銘表示，當天接獲通報，市公所緊急派人到場協助，從17日開始連續數日協助恢復。農業處長邱世昌、工務處長羅昌傑等人也到場會勘，邱世昌表示，由於受災範圍大，須待整體會勘完畢，再與相關單位共同商量，決定要如何處理、防治。

新竹縣竹北市尚義街附近住家、農舍均遭土石流入侵，連巷弄出口下方的稻田，也被泥流沖...
新竹縣竹北市尚義街附近住家、農舍均遭土石流入侵，連巷弄出口下方的稻田，也被泥流沖出一個缺口。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵。圖／竹北公...
新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵。圖／竹北公所提供
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新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵。圖／竹北公...
新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵。圖／竹北公所提供
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農業委員會水土保持局、新竹縣政府農業處等單位今天前往尚義街會勘，將進一步調查，再...
農業委員會水土保持局、新竹縣政府農業處等單位今天前往尚義街會勘，將進一步調查，再做防治。記者陳斯穎／攝影
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