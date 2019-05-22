竹北尚義街因大雨遭土石流入侵 連日清掃地面仍見黃泥

2019-05-22 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣17、20日因下大雨傳出災情，竹北市尚義街多戶民宅被土石流入侵，力量大到衝破圍牆2噸重的石頭，還有住戶因泥土濕滑跌倒受傷，大量泥土雖已清除，但地上仍可看出黃泥痕跡，農業委員會水土保持局、新竹縣政府農業處等單位今天會勘，將進一步調查再做防制。

附近住家、農舍均遭土石流入侵，連巷弄出口下方的稻田，也被泥流沖出一個缺口，雖經連日打掃，四處地面仍可見黃土痕跡。

住在當約十多年的石姓住戶表示，過去不從來不曾遇過這種情況，懷疑是因一年半前有民眾在尚義街後方山坡不當開發，砍除數十棵樹木才導致發生土石流。後方山坡地雖經裁罰種回植被，抓地力卻無法根原本的樹木相比，「平常沒感覺，下大雨就很明顯」。

另一處巷弄的陳姓住戶更因這場豪雨而受傷，由於當天陳姓住戶的媽媽在屋內，陳姓住戶為了趕緊將年紀大的媽媽背出屋外，不小心摔倒腳裸骨折，另一名住戶則是因泥土濕滑而滑倒，大腿上的大面積瘀青至今還未消退，甚至痛到需要吃藥才能入睡。