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玩「偶」也能玩出全國特優 文山偶劇團獲桃園之光

2019-05-22 17:16聯合報 記者林育瑩╱即時報導

玩「偶」也能玩出全國之光，桃園市教育局今在桃園展演中心舉辦桃園之光表揚大會，總共110間學校，1554名學生接受表揚，其中一直力推學校藝術深耕的桃園區文山國小創意偶團，去年參加全國學生戲劇比賽現代偶戲類，榮獲手套偶戲組國小組全國特優，負責帶團老師熊迺燕說，雖然練偶戲相當辛苦，不過孩子們樂在其中，培養出團隊默契，更在表演當中找到自信與成就感。

文山國小偶團是由校長江彩鳳在103年創立，去年全國學生創意戲劇比賽以「藍海珍珠淚」獲得現代手套國小組全國特優，還接獲日本飯田人偶劇祭的邀請，在去年八月二日至六日前往日本參加第四十屆亞洲最大的偶戲藝術節，更與飯田西中學校、丸山小學校交流演出，讓許多日本觀眾驚豔不已。

畢業於國立台灣藝術大學舞蹈系，現任文山國小偶團特色老師熊迺燕說，兒童偶戲與一般傳統戲偶表演不同，這些是由孩子在閱讀中找到劇本的靈感，發揮想像與創意，試著改編或自編劇本、製作戲偶、操作戲偶，還有布景與配樂，不過一般在戲劇比賽，連同配樂、燈光，只能有20名學生上場比賽，加上團隊分工，每個人都得身兼數職。

熊迺燕表示，這些孩子們雖然排練很辛苦，背劇本很煎熬，但她看到同儕間不但會互相鼓勵，培養默契，更因為在偶團訓練，口語表達都大幅提升。

熊迺燕提到，這群孩子去年參與桃園閩南文化節榮獲得最佳創意獎，今年更獲得特優，孩子們還對她說，希望明年還能再來一次，要一直努力，盼每年都能獲得「桃園之光」的表揚。

熊迺燕說，她看到小朋友常在偶戲表演當中，不但獲得成就與自信，連帶提升課堂上的學習態度，感到非常欣慰，希望偶戲團不光能為學校爭光，也能幫助孩子們在健康成長。

桃園區文山國小創意偶團不但屢屢全國競賽嶄露頭角，更受邀到日本參加演出，負責帶團的...
桃園區文山國小創意偶團不但屢屢全國競賽嶄露頭角，更受邀到日本參加演出，負責帶團的文山國小熊迺燕老師說，雖然練偶戲相當辛苦，不過孩子們樂在其中，培養出團隊默契，更在表演當中找到自信與成就感。記者林育瑩／攝影
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桃園區文山國小創意偶團不但屢屢全國競賽嶄露頭角，更受邀到日本參加演出，負責帶團的...
桃園區文山國小創意偶團不但屢屢全國競賽嶄露頭角，更受邀到日本參加演出，負責帶團的文山國小熊迺燕（左一）老師說，雖然練偶戲相當辛苦，不過孩子們樂在其中，培養出團隊默契，更在表演當中找到自信與成就感。記者林育瑩／攝影
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教育局台灣藝術大學

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