「路口慢看停」舞蹈接力 北市點名竹市接棒

2019-05-22 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



「路口慢看停」宣導舞蹈接力持續延續，台北市府秘書長張哲揚點名新竹市副市長沈慧虹接棒，沈慧虹親領東門國小幼兒園24位學童及交通處長倪茂榮，前往228公園、幸福廣場、新竹州廳等多處景點與路口拍攝，透過活力逗趣的舞蹈與口訣，將交通安全宣導的精神帶進校園。

「想要改變民眾的道路使用習慣，政府就應提出良好政策、提供明確解決方案」，市長林智堅表示，新竹市府提出「步行城市」計畫，透過建置完善與優質的步行環境，降低民眾對私人載具的使用，讓民眾可以習慣舒適、自然地散步走進舊城區，形塑市區步行環境，帶動舊城區發展。

沈慧虹說，「路口慢看停」的精神是希望行人和汽機車駕駛行經路口，務必記得放慢腳步與車速、左右察看有無車輛或行人，駕駛人也一定要記得禮讓行人，停車讓行人先行，提高行人優先的基本守則；市府也持續推動「禮讓行人」計畫，提醒駕駛人注意行人的需求與安全，建立行人優先的駕駛共識，搭配步行城市改善全市步行環境，打造人本友善城市，平衡城市發展。