12至17歲染新興毒品嚴重 桃園反毒大使：教育從小紮根

2019-05-22 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區市議員謝美英化身反毒大使，到母校龍岡國中宣導「校園反毒活動」，謝美英用親切溫馨的口吻，向學弟妹說明新興毒品的型態繁多，有的偽裝成巧克力、有的偽裝成咖啡包，提醒大家千萬不要受引誘嘗試，同學們也熱情回應，討論熱烈。

為了落實教育部推動防制學生藥物濫用服務學習，由元智大學和啟英高中扶輪社少年服務團共同合辦8場「校園反毒活動」，發揮「大手牽小手」的拒毒預防效果，首場在中壢龍岡國中舉行，特別邀請市議員謝美英擔任反毒代言人，推廣新世代反毒策略，與師生們一同宣誓反毒決心。

謝美英表示，拒絕毒品的教育觀念要從小紮根，教育部調查顯示青少年族群施用新興毒品情況日益嚴重，近三年來統計，藥物濫用學生層級多為12至17歲國高中學生，施用的藥物多屬新興毒品，這些孩子在國中之後，可能會受到一些誘惑，新興毒品包裝成可口的巧克力、彩虹菸，都對學生產生很大的吸引力，師長不得不注意。

謝美英議員同時身兼啟英高中、六和高中家長會長，媒體人出身的她，對於校園問題特別關注，進入市議會之後，更結合民意代表、地方社團，共同為學子打造安全、友善的學習環境。她同時提醒家長，反毒教育不能光靠學校，穩健的親子關係是孩子成長過程最重要的一環。

龍岡國中校長徐小玲表示，毒品危害造成社會案件層出不窮，反毒觀念要深入校園向下紮根，從小就要建立正確的反毒知識，並學會勇敢跟毒品說「不！」將拒絕毒品的觀念深植學生心中，並鼓勵他們培養正當休閒活動和正向學習興趣，多多參與社團活動，豐富孩子的學習生活。