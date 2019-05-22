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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

桃議員批會勘敷衍 交通局澄清「誤會了」

2019-05-22 15:32聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府交通局長劉慶豐日前在議會答詢時，以「Youbike站點會勘是敷衍議員」一席話引發討論，劉慶豐事後解釋是因經費提前用罄，擔心會勘造成民眾誤解才會誠實陳述，今輪到無黨籍市議員謝美英質詢時，她則對於「交通局敷衍議員」一事頗有感觸，直言交通局人員到地方會勘不用心，甚至曾扯謊說遇到事故無法到場，酸交通局應掛牌更名「敷衍局」。

交通局下午發出澄清稿，指14日當天到青埔會勘是誤會一場，因到場會勘人員未隨身攜帶手機，所以未能及時聯絡上，交通局人員才會回覆服務處，表示聯絡不上會勘人員，恐路上有事耽擱了，事後查證，會勘人員早已到場，但由於集合點未明確約定，導致會勘人員與議員服務處助理在路口不同地點等候，已當面致歉，之後會勘會清楚標示地點並要求攜帶手機。

謝美英說，民眾相當關心內壢火車站後站設簡易廁所一事，她年初即參與會勘，之後在議會二度質詢市長鄭文燦與局長劉慶豐，局長允諾會辦理，4月底交通局主動安排會勘，但到場的人員卻一問三不知，不知道前置進度，不僅敷衍議員，也讓參與會勘的里長民眾傻眼。

謝也說，最離譜的是，本月14日服務處與交通局辦中壢另項交通號誌會勘，大家在現場枯等20分鐘，卻不見交通局承辦人員到場，連續打了9通電話也完全沒接，交通局告知服務處人員說「承辦人員在路上遇到事故」，她事後關心，才發現根本沒事，是交通局人員在扯謊。

「真的很離譜、很瞎！」謝美英表示，她當時先打了電話也找不到交通局長，輾轉連絡上局長，以LINE回覆「我沒有議員的手機號碼」，她氣到在議事堂上問所有官員手機「有無輸入所有第二屆議員的手機」，幾乎全部官員都舉手，直言劉是否沒有輸入，還是選擇性輸入？還是瞧不起新科議員、瞧不起無黨團結聯盟，或是議長邱奕勝領軍的議員團隊？

市長鄭文燦出面緩頰，起身說明「請議員息怒」，強調交通局辦會勘，相關人員要做功課瞭解狀況，這部分請局長督導，也請各局處首長務必存入議員電話，迎合行動辦公觀念，若確實有議員所言，請交通局檢討。

無黨籍市議員謝美英今天在議會總質詢，直言交通局人員到地方會勘不用心，甚至曾扯謊說...
無黨籍市議員謝美英今天在議會總質詢，直言交通局人員到地方會勘不用心，甚至曾扯謊說遇到事故無法到場，酸交通局應掛牌更名「敷衍局」。記者張裕珍／攝影
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無黨籍市議員謝美英（右）今天在議會質詢交通局長劉慶豐（左），直言交通局人員到地方...
無黨籍市議員謝美英（右）今天在議會質詢交通局長劉慶豐（左），直言交通局人員到地方會勘不用心，甚至曾扯謊說遇到事故無法到場，酸交通局應掛牌更名「敷衍局」。記者張裕珍／攝影
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