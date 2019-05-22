苗縣出國10天考察報告僅兩行 議員批：拿公帑出國玩

2019-05-22 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗議會今總質詢，時代力量議員曾玟學質詢時，就苗栗縣與大陸交流頻繁，出國考察56次，其中45次去大陸，但2018年到義烏參加博覽會，竟出現自我矮化，變成「中國台灣」；另外縣府2017年到中歐10天，考察報告18頁有17頁都是旅行社行程與照片，最後建議竟只有「兩行」，這兩行幾乎是「廢話」，批縣府拿公帑出國玩，讓人民觀感不佳。

議員曾玟學說，根據苗栗縣政府公務出國報告專區，縣長徐耀昌2014年底上任至今，縣府出國考察56次，其中45次去大陸，去大陸比例就占8成，縣長出國考察次數10次，但百分之百去大陸「為什麼過度集中跟大陸交流？有去其他國家嗎？」徐耀昌說，可能有落差，他也有去日本考察，護照有出入境紀錄可以查。到大陸考察，一方面陸方有很多廣交會，例如湖北跟台灣的農特產品嘉年華。

「台灣與大陸交流必須要在平等、對等」曾玟學說，2018年工商處帶苗栗廠商到義烏參加商品博覽會，但攤位卻寫「中國台灣展區苗栗展團」，他將縣府56份出國考察報告看完，唯獨這一次被矮化稱「中國台灣」。

工商發展處長黃智群說，這是對岸邀請的博覽會，去年當下有發現，現場並提出抗議，今年此時正受邀參展，現在佈展中，就以「好客苗栗」的形象為主。

曾玟學說，苗縣出國訪查報告，2017年赴中歐地區文化觀光暨城市經濟建設與發展出國考察報告，由副縣長帶隊，全部18頁報告，17頁全是圖片與旅行社的行程。

曾玟學說，出國考察報告應提出具體建議，出國考察是用人民納稅錢，提出為縣內帶來什麼樣措施，但這篇考察報告的建議，僅兩行，「未來本縣可加強當地特殊景觀或歷史文物解說人員教育訓練，往往詳細的解說，才能深度瞭解在地生活及更深層之意含」，這兩行的內容根本是「廢話」，去中歐10天，所有照片看起來就是旅行團，根本拿公帑出國旅遊，觀感不佳。