台灣舞團8年前福島核災送暖 今重遊編舞慶重生

2019-05-22 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



日本東北福島在8年前發生311大地震，引發海嘯、輻射外洩重創，災民安置在福島北塩原村等地避難村，台灣多個舞團合組台灣舞蹈家協會災後自掏腰包赴北塩原村義演送暖，今年5月獲邀舊地重遊，帶來新的舞蹈慶賀災民重建家園，並與災民共舞、重溫昔日情誼。

北塩原村櫻花祭5月登場，嘉義舞蹈老師孫嘉蓉、孫素梅等人扮財神，祝賀北塩原村重振觀光、發大財，新竹的王子瑞帶著2歲女兒、子弟兵表演慶賀災民獲重生，，台北林鳳獨舞蝴蝶破繭而出，蔡秀霞和子弟兵表演跳肚皮舞等慶賀。

北塩原村長小椋敏一說，北塩原村距福島災區約100公里，位處磐梯朝日國家公園裹磐梯高原，當年村內安置1034名大熊町等地災民，台灣舞蹈家協會是唯一冒險送暖的外國義演團體，災民從台灣舞者身上感受無比的溫暖。

小椋敏一指出，北塩原村待災民完成家園重建、避難村關閉後，在今年5月迎接令和元年，趁村內3000株櫻花盛開，舉辦櫻花祭舉辦櫻花祭，為感謝台灣舞者8年前情誼，他事前還特別到台灣，盛情邀請台灣舞蹈家協會舊地重遊，並在櫻花祭頒發感謝狀。

台灣舞蹈家協會祕書長陳文旭說，台灣早年遭遇921大地震，日本人組團搜救、慰問，因此福島震災後3個月，台灣各地舞蹈老師一行十多人經網路串連，在北塩原村巡迴義演5天。

舞蹈老師王子瑞說，當時親友都勸她福島有輻射外洩，不要去，但8年過去，大家都身體安康，她還生了小孩，此行帶2歲女兒上台表演。

大熊町村民坂井常雄說，他當年安置避難村，感謝台灣舞蹈團送暖，讓他更有活力重建家園，大熊町已解除隔離區，他得知台灣團重遊，特地帶著當年和舞者拿著國旗合影的照片，表達感謝。