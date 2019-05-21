親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市楊梅體育園區規畫4.5公頃，總開發經費50億元，如今施工進度受到紅火蟻入侵拖延，市議員涂權吉今天在市議會質詢指出，該體育園區整地工程發現紅火蟻入侵，市府整治紅火蟻，卻無人管理，該園區遭居民亂倒垃圾，變成垃圾場，影響該體育園區工程延宕，他並希望市府趁該體育園區工程施工，一併改善周邊經常塞車道路系統，加速楊梅地區發展。

桃園市長鄭文燦表示，楊梅體育園區為桃園重大工程，整地時發現紅火蟻入侵，正在進行整治作業，為確保工地安全，禁市民亂倒垃圾，工務局在工地做好圍籬，他要求加強工地管理，該園區的運動中心、體育展演中心、跆拳道訓練中心工程預定明年2月動工，該園區周邊裕成路塞車路段預計7月將拓寬為12公尺道路改善。

涂權吉表示，很多民眾向他反映楊梅體育園區工程停擺，紅火蟻整治，園區卻被民眾堆置大批廢棄家具垃圾，市府沒有管理，變成垃圾場，一旦紅火蟻整治好，還要花時間清理垃圾，影響體育園區施工進度，周邊裕成路為附近2個里幾千人唯一道路，從裕成路至台一線上下班尖峰時間塞車，開車要花20分鐘，希望市府一併將周邊道路整體規畫。

鄭文燦表示，楊梅體育園區工程分3階段推動，第一階段整地工程，因紅火蟻入侵進行整治作業中，第二階段為裕成路拓寬為12公尺道路，改善周邊交通，預計今年7月動工，第三階段體育園區預計明年2月起展開楊梅運動中心、國家跆拳道訓練中心、體育展演中心3棟主體工程，預計民國115年5月全部完工。

鄭文燦表示，裕成路可穿越高速公路涵洞連接外環道，是省道替代道路，裕成路即將拓寬，未來可配合涵洞拓寬、連接到環東路，可有效疏解楊梅交流道塞車，這是很好建議，他要求交通局協調中央相關單位推動改善交通。

桃園市楊梅體育園區50億元工程，紅火蟻入侵整治，園區無人管理淪為垃圾場。圖／涂權...
桃園市楊梅體育園區50億元工程，紅火蟻入侵整治，園區無人管理淪為垃圾場。圖／涂權吉提供
分享
桃園市議員涂權吉（圖左）質詢楊梅體育園區工程因整治紅火蟻、淪為垃圾場，市長鄭文燦...
桃園市議員涂權吉（圖左）質詢楊梅體育園區工程因整治紅火蟻、淪為垃圾場，市長鄭文燦（圖右）說明解決。記者曾增勳／翻攝
分享

體育紅火蟻塞車

相關新聞

金屬廠疑空汙惹抗議 桃市議員爆料國中師生戴口罩上課

2019-05-21 19:59

打造特色民宿 桃園「民宿管家學校」明起網路報名

2019-05-21 18:12

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

竹縣預計明年起發放都會區頭目津貼 與老人年金不衝突

2019-05-21 13:56

視察桃園豪雨災損 蘇貞昌：農損將從寬認定

2019-05-21 13:12

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

竹市推輕軌 議員質疑「掩蓋公車問題」

2019-05-21 00:26

51家托嬰中心僅1人稽查 竹縣添人手

2019-05-21 00:19

牛欄河魚暴斃 關西人赴龍潭圍廠抗議

2019-05-21 00:02

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

音似「愛你很久我愛你」 今天新人登記結婚增

2019-05-20 18:08

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56

大型醫院要來了！高榮總屏東分院今年10月動工

2019-05-21 18:00

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

嘉市學生沒繳午餐費躲樓梯間 議員：排富造成的貧富階級

2019-05-21 17:05

六合夜市百餘人潮是臨演？潘恒旭：黑韓到一個誇張

2019-05-21 14:47

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

新北三環六線三鶯線進度逾三成 通勤北市可省時20分

2019-05-21 15:34

BRT是史上最失敗政策？綠議員要求交通局長道歉

2019-05-21 14:50

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

台中公車免費8年運量低 議員：不繞路不脫班才想搭

2019-05-21 14:55

花蓮青年住宅恐餘屋多 徐榛蔚：絕不會賣不出

2019-05-21 15:32

往返台北縮短20分 捷運三鶯線工程進度達31％

2019-05-21 15:31

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07

陳吉仲又來高雄 韓國瑜：月亮跟著禿子走吧

2019-05-21 16:52

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

布袋鎮再傳流浪狗咬傷遊客 里長：流浪犬恐衝擊觀光

2019-05-21 14:02

付BRT機電仲裁費追加4500萬 中巿議員：爛攤拒買單

2019-05-21 13:56

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

六合夜市拍片被說成韓流發威？潘恒旭和網友各執一詞

2019-05-21 17:05

全面塗銷「禁行機車」 議員：桃園新北能，台中不能？

2019-05-21 12:39

廢鐵山 罰不怕 大寮人求救韓國瑜

2019-05-20 23:01

違法機上盒展開稽查 消費者使用不是完全沒事喔

2019-05-21 17:52

彰化衛生所多元服務 設不老健身房

2019-05-20 23:46

客語認證拿獎金 中高級及格苗栗縣府再給1000元

2019-05-21 16:48

蘇花改明年初通車 花蓮公車轉運站趕不及設立

2019-05-21 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top