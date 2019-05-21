楊梅50億體育園區淪垃圾場 議員爆：紅火蟻入侵施工拖延

2019-05-21 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市楊梅體育園區規畫4.5公頃，總開發經費50億元，如今施工進度受到紅火蟻入侵拖延，市議員涂權吉今天在市議會質詢指出，該體育園區整地工程發現紅火蟻入侵，市府整治紅火蟻，卻無人管理，該園區遭居民亂倒垃圾，變成垃圾場，影響該體育園區工程延宕，他並希望市府趁該體育園區工程施工，一併改善周邊經常塞車道路系統，加速楊梅地區發展。

桃園市長鄭文燦表示，楊梅體育園區為桃園重大工程，整地時發現紅火蟻入侵，正在進行整治作業，為確保工地安全，禁市民亂倒垃圾，工務局在工地做好圍籬，他要求加強工地管理，該園區的運動中心、體育展演中心、跆拳道訓練中心工程預定明年2月動工，該園區周邊裕成路塞車路段預計7月將拓寬為12公尺道路改善。

涂權吉表示，很多民眾向他反映楊梅體育園區工程停擺，紅火蟻整治，園區卻被民眾堆置大批廢棄家具垃圾，市府沒有管理，變成垃圾場，一旦紅火蟻整治好，還要花時間清理垃圾，影響體育園區施工進度，周邊裕成路為附近2個里幾千人唯一道路，從裕成路至台一線上下班尖峰時間塞車，開車要花20分鐘，希望市府一併將周邊道路整體規畫。

鄭文燦表示，楊梅體育園區工程分3階段推動，第一階段整地工程，因紅火蟻入侵進行整治作業中，第二階段為裕成路拓寬為12公尺道路，改善周邊交通，預計今年7月動工，第三階段體育園區預計明年2月起展開楊梅運動中心、國家跆拳道訓練中心、體育展演中心3棟主體工程，預計民國115年5月全部完工。