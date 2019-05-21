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金屬廠疑空汙惹抗議 桃市議員爆料國中師生戴口罩上課

2019-05-21 19:59聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市議員涂權吉今天在市議會質詢，質疑楊梅區富岡國中附近的大華金屬工業廠疑似排放不明酸、臭氣體，嚴重空汙，影響居民健康，居民擔心致癌恐慌，富岡國中師生甚至戴口罩上課預防，他要求環保局限期廠方徹底改善，還給周遭居民、師生乾淨空氣，否則居民不排除擴大圍廠抗爭。

環保局長呂理德表示，針對大華金屬廠空汙，該局已嚴格稽查30次以上，並依法告發處分，目前光靠稽查無法改善，該局決定啟動製程改善，由產業服務團進駐工廠，了解相關製程，在期限內提出正確完整改善建議，協助大華金屬廠改善製程、降低汙染，並召開公聽會，向居民說明處理做法。

大華金屬廠方表示，該廠全力配合環保局檢查、調查，也向環保局提報改善計畫，並配合說明會居民要求的生產降載做法，改善空汙作法都有紀錄。

富岡、豐野里居民今天下午由涂權吉陪同，前往大華金屬工廠前抗議，豐野里長張麟造表示，附近的居民認為是大華工廠空汙，要求廠方改善，廠方卻至今沒有改善，他們才站出來陳情，廠方如已改善空汙，居民何必出來抗議。

涂權吉表示，最近他屢屢接到民眾陳情，指楊梅富岡地區大華金屬廠近兩年來，經常排放嗆鼻的酸、臭味不明氣體，居民聞到頭暈不適，居民擔心酸臭氣體含致癌物質影響健康，上月2日他邀請廠方、住戶及環保局人員召開說明會，居民要求廠方以降載方式降低生產、減少空汙，並決議限期廠方45天內改善，但是廠方在改善期間持續排放酸、臭氣體，居民表示已連署和向市長信箱陳情，至今業者尚未改善，居民投訴無門才會被迫抗爭。

桃園市楊梅區大華金屬工業廠疑排放不明空汙，市議員涂權吉（右二）與富岡、豐野里居民...
桃園市楊梅區大華金屬工業廠疑排放不明空汙，市議員涂權吉（右二）與富岡、豐野里居民抗議。圖／涂權吉提供
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桃園市涂權吉（圖左）質詢楊梅區大華金屬工業廠疑排放不明空汙，環保局長呂理德（圖右...
桃園市涂權吉（圖左）質詢楊梅區大華金屬工業廠疑排放不明空汙，環保局長呂理德（圖右）答覆已稽查告發多次。記者曾增勳／翻攝
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