金屬廠疑空汙惹抗議 桃市議員爆料國中師生戴口罩上課

2019-05-21 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市議員涂權吉今天在市議會質詢，質疑楊梅區富岡國中附近的大華金屬工業廠疑似排放不明酸、臭氣體，嚴重空汙，影響居民健康，居民擔心致癌恐慌，富岡國中師生甚至戴口罩上課預防，他要求環保局限期廠方徹底改善，還給周遭居民、師生乾淨空氣，否則居民不排除擴大圍廠抗爭。

環保局長呂理德表示，針對大華金屬廠空汙，該局已嚴格稽查30次以上，並依法告發處分，目前光靠稽查無法改善，該局決定啟動製程改善，由產業服務團進駐工廠，了解相關製程，在期限內提出正確完整改善建議，協助大華金屬廠改善製程、降低汙染，並召開公聽會，向居民說明處理做法。

大華金屬廠方表示，該廠全力配合環保局檢查、調查，也向環保局提報改善計畫，並配合說明會居民要求的生產降載做法，改善空汙作法都有紀錄。

富岡、豐野里居民今天下午由涂權吉陪同，前往大華金屬工廠前抗議，豐野里長張麟造表示，附近的居民認為是大華工廠空汙，要求廠方改善，廠方卻至今沒有改善，他們才站出來陳情，廠方如已改善空汙，居民何必出來抗議。