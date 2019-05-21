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打造特色民宿 桃園「民宿管家學校」明起網路報名

2019-05-21 18:12聯合報 記者許政榆╱即時報導

近年來特色民宿深受民眾喜愛，為增加桃園市特色民宿，並結合觀光旅遊、休閒農業等發展需求，桃園市觀光旅遊局今年開辦「桃園市民宿管家學校」，分階段辦理民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導；6月11日起將辦理4梯次民宿基礎課程培訓，每梯次兩天共7門課程，預定招生100個名額，歡迎興趣經營民宿的民眾踴躍報名參加。

觀旅局表示，經營民宿須著重特色經營，也需具備國際品牌、網路行銷等多元能力，但未受過專業訓練下，恐讓有意願經營民宿的民眾望之卻步，為讓民眾漸上軌道，市府邀請具備實務經驗專業講師進行分享，課程內容從在地特色導覽及體驗、民宿經營創新思維、網路行銷經營到民宿實務等面向，希望以最實際的經驗分享，讓學員瞭解民宿甘苦，掌握經營民宿的要訣。

包括民宿專家飛鳥季社社長季子弘、RTM泛旅遊創辦人鄭佑軒、台灣旅圖執行長周懷祖、台中市永續生態旅遊協會理事長陳炳輝、桃園市民宿協會理事長陳秉弘、大古山休閒農業區執行秘書潘寶秀及專業民宿管家曾子文等授課分享。

觀旅局表示，市府目前正積極規劃休閒農業區及都市計畫區劃設人文歷史區域（大溪老城區），因應桃園各區特色不同，此計畫特別開設休區及大溪老城區專班，針對不同區域特色提供差異化的民宿經營建議，教經營者「靠山吃山、靠海吃海」，活用在地特色提供在地化、差異化服務。

另考量民宿經營主要賣點為民宿主人之創意，民宿經營更是許多年青人夢想，亦開設青年專班，以曾參與桃園市青年事務局各項補助、競賽入選之青年為優先，一圓年輕人的民宿夢，而各專班也保留一般民眾名額共20名，希望透過多元參與激盪創意，讓桃園民宿有更多的可能性，網路報名時間自108年5月22日上午9時，名額有限額滿為止。

為增加桃園市特色民宿，桃園市觀光旅遊局今年開辦「桃園市民宿管家學校」，辦理民宿基...
為增加桃園市特色民宿，桃園市觀光旅遊局今年開辦「桃園市民宿管家學校」，辦理民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導，圖為桃山渡假農場。圖／觀旅局提供
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為增加桃園市特色民宿，桃園市觀光旅遊局今年開辦「桃園市民宿管家學校」，辦理民宿基...
為增加桃園市特色民宿，桃園市觀光旅遊局今年開辦「桃園市民宿管家學校」，辦理民宿基礎課程、主題工作坊及個案輔導，圖為普拉多山丘假期民宿。圖／觀旅局提供
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