客語認證拿獎金 中高級及格苗栗縣府再給1000元

2019-05-21 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣政府、苗栗市公所扎根客家話，今天都祭出好康，客委會今年客語能力初級認證5月31日報名截止，苗栗市公所量身打造辦理研習班獲得熱烈回響，60人額滿，市公所今天宣布加開1班，中高級認證報名日期未定，市公所也會開班。

而苗栗縣政府原獎勵縣府員工、約聘雇、約用、臨時人員，及縣立國中小高中職教職員，補助報考且到考或通過報名費，到考初級者補假4小時、中高級者8小時，通過初級者嘉獎1次、中級者嘉獎2次、中高級者記功1次，縣府今天決定加碼中高級及格加碼發獎勵金1000元，民眾部分也會跟進實施。

此外，公館鄉公所發給幼兒園以上學生通過客語認證都500元獎勵金，大湖鄉公所發給學生通過初級者客家傘禮品、中級1000元、中高級2000元，苗栗市發給國中小學生初級500元、中級1000元、中高級1500元，三義鄉公所發給學生初級100元、中級2000元、中高級3000元。

今年客語初級認證考試，一般民眾8月31日、9月8日2梯，團體報名增梯9月21日、9月22日、9月28日及9月29日可供選擇，2000年8月31日前出生者，報名費250元；2000年8月31日（含）以後出生者，免報名費用，詳情上網查詢「108客語初級認證」，專線0800699566。