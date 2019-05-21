平鎮、建安2派出所 新卸任所長交接布達

2019-05-21 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市平鎮警分局今天下午2時，在警分局4樓大禮堂，舉行平鎮、建安卸、新任所長交接典禮。平鎮、建安派出所轄區位處台66線快速道路、金陵路及中豐路及台一線交通樞鈕，身負每日交通疏導及治安維護重責大任，各級民代及地方仕紳均到場觀禮。

平鎮警分局分局長黃炳訓主持交接布達儀式表示，原平鎮派出所所長林信雄調陞警察局督察室警務正，遺缺由原建安派出所所長張振福接任。平鎮派出所新任所長張振福，警大36期公共安全學系碩士班畢業，102年7月擔任建安所長至今，內外勤經驗與資歷均相當豐富。

新任建安派出所長劉偉成，警大77期刑事系畢業，劉所長除有豐富的外勤經驗外，也是專業刑事幹才，從警以來破獲不少社會矚目案件，任職偵查隊警務員劉偉成，奉派到建安派出所擔任所長職務，長帶領同仁持續打擊犯罪、維護治安平穩。

分局長黃炳訓表示，調陞的林信雄所長與新任的平鎮張所長、建安劉所長，在工作表現與能力上都非常傑出。平鎮、建安的地區環境，位處平鎮區中心地帶，治安狀況稍較複雜，且又是交通樞紐，維護現行治安及交通工作的重擔，將考驗著2位新所長的智慧與能力，期勉新