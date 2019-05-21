苗縣沒有國民運動中心 縣府：曾申請但資格不符退回

2019-05-21 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會今總質詢，議員鄭秋風說，苗縣至今沒有國民運動中心，希望縣府能爭取經費，在苗栗縣竹南、頭份與苗栗市蓋兩間國民運動中心。縣長徐耀昌，縣府曾有申請過，但因為人口數資格不符遭退回，前瞻計畫有向中央申請，會再努力。

苗縣議員鄭秋風說，新北市有13個國民運動中心、台北市有12個國民運動中心，苗栗縣至今都沒有，希望能在苗栗縣設置，若人口數不足的話，也希望能設置中小型運動中心。

縣長徐耀昌說，針對國民運動中心設置，苗栗縣不是沒有做，主管機關體育署，申請設置的限制很多，人口要超過15萬的鄉鎮市，才能設置，當初有考慮頭份、竹南聯合運動公園設置，但送上去，因資格不符遭退回。

苗栗縣教育處體健科表示，國民運動中心申請設置的計畫已在2016年終止，規定是鄉鎮市人口數要15萬才符合設置條件。

體健科表示，今年苗縣有4個鄉鎮市，頭份市、竹南鎮、苑裡鎮與後龍鎮，向體育署申請設置風雨球場。