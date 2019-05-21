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竹市龍舟點睛 逾60支隊伍6月2日大展身手

2019-05-21 14:03聯合報 記者張雅婷╱即時報導

「2019新竹市端午嘉年華」將於6月2日預賽、7日決賽於漁人碼頭舊港水域熱鬧登場，今年共計超過60支隊伍角逐龍舟桂冠，新竹市長林智堅今天主持龍舟賽祈福暨點睛淨港儀式，前年男子冠軍隊伍竹市消防局隊、「女力」竹市警察局女子隊也帥氣現身。

睽違一年的新竹市端午龍舟競賽今年報名十分踴躍，歷年的常勝軍警察局與消防局都磨刀霍霍，準備大展身手，「龍舟活動講求團隊精神、同舟共濟」前年冠軍消防局代表隊更在現場展現勢在必得的決心，林智堅表示，竹市龍舟賽於6月2日預賽、6月7日決賽，現場還有熱鬧的端午嘉年華，準備多項美食與大家共度歡樂佳節。

今天龍舟點睛後，隨後也進行淨港儀式，祈求龍舟賽事順利進行。今年龍舟奪標賽精彩可期，參賽隊伍超過60隊，除了有新竹市消防局、新竹市警察局龍舟隊精彩對決，前年女子組冠軍水上救生協會隊也勤練多時，磨刀霍霍，此外，園區工程師、在地社區團體、學生團隊也都組隊，報名參與，賽事精彩可期。

今年端午龍舟嘉年華除了精彩刺激的龍舟賽事，當天消防局水上救生演練也是眾人矚目的焦點之一，民眾可於現場一賭直升機進行空中吊掛作業以及消防局弟兄們展現平日訓練有素的急難救生演練，現場亦備有端午市集、表演活動。

城銷處指出，竹市端午嘉年華配合交通部觀光局春遊專案，民眾只要於活動指定地點拍照打卡即可免費兌換17公里海岸線單車體驗券或南寮在地漁貨組等，市府推出一系列活動和祭出好禮大放送，邀請在地市民朋友以及全國民眾，一同到新竹南寮漁港歡樂過端午。

新竹市長林智堅今天主持龍舟賽祈福暨點睛淨港儀式。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅今天主持龍舟賽祈福暨點睛淨港儀式。圖／新竹市府提供
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「2019新竹市端午嘉年華」將於6月2日預賽、7日決賽於漁人碼頭舊港水域熱鬧登場...
「2019新竹市端午嘉年華」將於6月2日預賽、7日決賽於漁人碼頭舊港水域熱鬧登場。圖／新竹市府提供
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新竹龍舟賽警察

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