竹縣預計明年起發放都會區頭目津貼 與老人年金不衝突

2019-05-21 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣平地原住民議員林秉君關心都會區原住民頭目津貼議題，今天在縣政總質詢指出，都會區原住民頭目是協助縣府推動政令的橋梁，工作內容就像鄰長，因此希望發放每人每月1000元的頭目津貼。縣長楊文科當場表示同意，並指出不必擔心領頭目津貼就不能領老人年金，因頭目津貼是類似鄰長津貼的服務性質工作津貼，彼此不衝突。

林秉君表示，全縣13鄉鎮市，除竹北、新豐、湖口人口較多有各2名頭目外，其他鄉鎮則各1名，再加上1名總頭目，新竹縣共有17位都會區原住民頭目。她強調，都會區原住民頭目是文化傳承精神領袖，也是協助縣府推動政令的橋梁，他們的工作就像平地人的鄰長，已經爭取都會區頭目津貼10幾年了。

對此，楊文科回應「樂意支持」表示同意發放。由於頭目大多是耆老，有些人擔心領了都會區頭目津貼者，是不是就被排除不能再領老人年金？楊文科則說，還是可以領，因為老人年金是有關社福的津貼，但都會區頭目津貼是類似鄰長津貼的服務性質工作津貼，兩者間並不衝突。