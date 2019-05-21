親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理包／華為Google殘酷分手！完整爭議影響一次看

這家台灣企業 讓陸方擔心「有可能卡華為的脖子嗎？」

竹縣預計明年起發放都會區頭目津貼 與老人年金不衝突

2019-05-21 13:56聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣平地原住民議員林秉君關心都會區原住民頭目津貼議題，今天在縣政總質詢指出，都會區原住民頭目是協助縣府推動政令的橋梁，工作內容就像鄰長，因此希望發放每人每月1000元的頭目津貼。縣長楊文科當場表示同意，並指出不必擔心領頭目津貼就不能領老人年金，因頭目津貼是類似鄰長津貼的服務性質工作津貼，彼此不衝突。

林秉君表示，全縣13鄉鎮市，除竹北、新豐、湖口人口較多有各2名頭目外，其他鄉鎮則各1名，再加上1名總頭目，新竹縣共有17位都會區原住民頭目。她強調，都會區原住民頭目是文化傳承精神領袖，也是協助縣府推動政令的橋梁，他們的工作就像平地人的鄰長，已經爭取都會區頭目津貼10幾年了。

對此，楊文科回應「樂意支持」表示同意發放。由於頭目大多是耆老，有些人擔心領了都會區頭目津貼者，是不是就被排除不能再領老人年金？楊文科則說，還是可以領，因為老人年金是有關社福的津貼，但都會區頭目津貼是類似鄰長津貼的服務性質工作津貼，兩者間並不衝突。

原民處表示，預計將在明年發放都會區原住民頭目津貼，津貼考慮以每個月頭目出席會議的出席費方式發放。至於相關的預算，以17名都會區頭目換算，1年大約需要20萬4000元。

新竹縣平地原住民議員林秉君關心都會區原住民頭目津貼議題，今天在縣政總質詢指出，都...
新竹縣平地原住民議員林秉君關心都會區原住民頭目津貼議題，今天在縣政總質詢指出，都會區原住民頭目是協助縣府推動政令的橋梁，工作內容就像鄰長，因此希望發放每人每月1000元的頭目津貼。記者陳斯穎／攝影
分享

原住民楊文科

相關新聞

竹市龍舟點睛 逾60支隊伍6月2日大展身手

2019-05-21 14:03

視察桃園豪雨災損 蘇貞昌：農損將從寬認定

2019-05-21 13:12

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

苗縣救災指揮車近300萬元 議員批浪費

2019-05-21 00:28

竹市推輕軌 議員質疑「掩蓋公車問題」

2019-05-21 00:26

51家托嬰中心僅1人稽查 竹縣添人手

2019-05-21 00:19

牛欄河魚暴斃 關西人赴龍潭圍廠抗議

2019-05-21 00:02

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

音似「愛你很久我愛你」 今天新人登記結婚增

2019-05-20 18:08

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

竹市施政報告 議員批「以輕軌掩蓋公車現存問題」

2019-05-20 14:55

苗議員批救災指揮車當首長代步車 消防局：依法及安全

2019-05-20 14:49

議員爆竹縣51家托嬰中心僅1人稽查 縣府：會加派人力

2019-05-20 13:05

財政阮囊羞澀 徐耀昌支持有助苗栗的總統人選

2019-05-20 12:02

台南火車站前機車違停多 5月迄今警方拖吊近千輛

2019-05-20 11:38

頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

韓國瑜第一個防災會議 嚴肅下令「零災害、零傷亡」

2019-05-20 19:58

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

520結婚有早生貴子賀禮 524同性結婚送什麼？

2019-05-20 20:00

4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57

23年前航測圖已存在卻不是路？ 林右昌：當年違法開闢

2019-05-21 10:16

搶先曝光！雲林首座國民運動中心7月中旬試營運

2019-05-21 12:35

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

嚴防豪雨 韓國瑜視察滯洪池應變中心二級開設

2019-05-20 19:20

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

月費3500元基隆非營利幼兒園招生 滿額抽籤

2019-05-20 17:37

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

公宅政策被教壞？ 張景森酸柯文哲別急著找藉口

2019-05-20 21:01

「田中，我愛你」成為鎮歌 訴說在地年輕人對家鄉情懷

2019-05-21 08:06

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯文哲：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

鐵路高架化引爆戰火 陳歐珀與黃定和互扯誰沒做功課

2019-05-20 21:09

抗議中央「卡」 大林蒲案 韓國瑜火大：會到現場開直播

2019-05-21 11:34

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

豬屎味解決不了又來流浪動物收容所 麟洛鄉民怒了

2019-05-20 16:40

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

降定了！ 嘉縣不動產評價會通過105年7月房屋稅調降2成

2019-05-20 18:12

養的鵝走失男童傷心 暖心里長找養鵝人家贈鵝

2019-05-20 17:14

日本廣告取景六合夜市竟變「韓流發威」？ 潘恆旭：被陰了

2019-05-21 14:34

鴻海投資高雄是否生變？韓國瑜：誠懇盼鴻海加快速度

2019-05-21 12:32

大樹玉荷包今年將在市場「快閃」 饕客下單手腳要快

2019-05-21 07:42

把高雄愛情摩天輪比下去 基隆推盛世公主號夢幻婚禮

2019-05-20 15:44

質疑道路拓寬徵地不公 台南後壁住戶掛抗議白布條

2019-05-20 21:41

517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43

市長備胎找丁守中？柯文哲這麼答

2019-05-21 11:40

太平山鳩之澤煮蛋區啓用 比人氣景點清水地熱更吸睛

2019-05-21 11:32

高雄人口有機會達4、500萬？韓國瑜：要搭配很多條件

2019-05-21 11:02

豪雨炸新北 積水成藍綠議員質詢焦點

2019-05-20 17:12

MOVE生物展 親子大玩動物變裝

2019-05-20 23:22

公會捐冷氣給偏鄉校 柯文哲：以後不買冷氣「買溫度」

2019-05-21 13:23

蘇花改明年初將通車 花蓮公車轉運站還沒影

2019-05-21 12:44

基隆中山區通勤族多盼基北快捷公車 市府：最快明年中

2019-05-21 12:09

李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47

讓蔡依林落淚的小女孩 照顧癱母獲總統教育獎

2019-05-21 12:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top