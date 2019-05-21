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李棟山莊莊主朱萬鶴歡慶92歲 向全國山友報平安

2019-05-21 11:47聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

接待過數十萬山友新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴，今天在新竹榮家歡慶92歲生日。這一位住在山莊時天天堅持升國旗的愛國老兵，雖然因為山莊火警而移居榮家，仍然心繫山友無人接待，「我很好，向大家報平安」他也感謝全國各地山友們關切他的現況。

新竹榮家主任陳桂美今天為朱老莊主舉辦簡單的慶生茶會，適逢議會開議的新竹市議會議長許修睿，特別指派助理謝政憲送來蛋糕及玉珮禮物，並擇日再探視朱老。許修睿説，大家都感恩朱萬鶴將一生奉獻給台灣的山林工程及廣大山友，他是真正用行動愛台灣的典範。

朱萬鶴住在李棟山莊近40年，寒夜喝過他燒煮七葉膽茶的山友相當多，也讓它在全國山友間小有名氣。

位於尖石李棟山登山口的「李棟山莊」，去年11月間不幸火警，山莊後方部份建物遭燬，獨居的朱萬鶴幸無大礙，因安全起見，後來移居新竹榮家接受照顧。各地山友事後都焦急打聽老先生的去向與健康狀況。

李棟山莊火災傳出後，為了感謝莊主幾十年來的熱情接待，部份登山隊的山友還計畫發起募款活動，希望在原址上建立一座「山林博物館」，也同時作為山友的中繼補給站。朱萬鶴本人也希望還有機會再回山莊接待山友、守護山林。

朱萬鶴祖籍江蘇，從軍來台後參與開闢中部橫貫公路的工程，因受傷退伍。1980年他自力在尖石鄉興建李棟山莊，至今接待超過30萬名山友。

此外，朱萬鶴有強烈的愛國心，只要人在山莊，一定升上國旗，他說台灣就是他永遠的故鄉了。

李棟山為台灣小百岳之一，地處大漢溪與油羅溪的分水嶺，有山徑通往北方約4.5公里的鳥嘴山、西方約3公里處的大混山，山頂附近有一座日治時期的磚造古堡，稱為「李崠山古堡」，海拔1500公尺，目前為新竹縣定古蹟。

接待過數十萬山友的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴，今天在新竹榮家歡慶92歲生日。記...
接待過數十萬山友的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴，今天在新竹榮家歡慶92歲生日。記者陳斯穎／攝影
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接待過數十萬山友的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴（左二），今天在新竹榮家歡慶92歲...
接待過數十萬山友的新竹縣「李棟山莊」莊主朱萬鶴（左二），今天在新竹榮家歡慶92歲生日。記者陳斯穎／攝影
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1980年朱萬鶴自力在尖石鄉興建李棟山莊，至今接待超過30萬名山友。記者陳斯穎／...
1980年朱萬鶴自力在尖石鄉興建李棟山莊，至今接待超過30萬名山友。記者陳斯穎／攝影
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