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517豪大雨竹市汪洋一片 水利會建議市府建防潮抽水站

2019-05-21 07:43聯合報 記者張雅婷╱即時報導

517豪大雨適逢大潮，造成新竹市汪洋一片。圖／報系資料照
517豪大雨適逢大潮，造成新竹市汪洋一片。圖／報系資料照
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517豪大雨適逢大潮，讓新竹市在上半天都汪洋一片，連護城河的水位都溢出路面；新竹議會昨天由市長林智堅施政報告時，議員們檢討有關水患問題時，林智堅坦承，新竹市的排水系統的確不堪負荷這樣的大雨，並提出設立水閘門SOP的計畫；新竹市農田水利會則希望市府也在南寮一帶設置防潮抽水站，以便多重防護。

民進黨新竹市議員曾資程、國民黨新竹市議員黃美慧等認為，即使新竹市不足以應付這樣的極端型氣候，但仍有部分的問題是人為造成，包含管理水閘門開關時機、汛期前的疏濬工作是否落實、排水系統及淤沙未清導致防汛功能沒有發揮作用、抽水機故障或沒有啟用等都是人為問題，不能完全推給天氣。

林智堅表示，上次港北里一帶淹水，他去現場勘災時發現水閘門沒開，後來還等候多時，新竹農田水利會人員才將水閘門開啟。

對此，新竹市農田水利會管理組長陳美嫦解釋，517當天上午9時半適逢滿潮，為了調節內外水位防止海水倒灌，才將水門暫時關閉，當天預計約下午3時退潮才開啟水閘門，而當時林智堅約下午1時許抵達，要求新竹農田水利會提早將水閘門開啟，她說，農田水利會只懂得潮汐與農田排水，對於防汛部分，建議市府可以加設防潮抽水站，才不會又再發生內外水位調節不良的情況。

新竹農田水利會林智堅

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