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大溪525健走 當日加開1500名現場報名員額

2019-05-20 20:00聯合報 記者林育瑩╱即時報導

「大步健走，溪畔同遊」全民健行活動記者會，今日在桃園市綜合會議廳舉辦，由於5月9日開放6000個名額隨即遭到秒殺，為反映民眾需求，桃園市長鄭文燦會中宣布，5月25日活動當天將加開1500個現場報名名額，盼透過健行活動，讓更多人探索大漢溪亮點秘境，體驗大漢溪地域旅遊的生態之美。

大溪區「大步健走，溪畔同遊」主題健走活動於5月25日上午6點舉辦，路線全長約5.5公里，沿途經過李騰芳古宅、山豬湖生態親水園區、月眉休閒農業區等景點。而健走活動當日於月眉停車場完成報到手續後，即可獲得透氣運動帽。而全程完賽者，還能可兌換運動背包，更可參加來回機票、電動機車等超過39項禮品的摸彩大獎。

鄭文燦指出，大漢溪流域尚未被完全開發，市府先發展大漢溪左岸建設，推動「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」，規劃興建堤岸、防汛道路並遷移電塔等，大漢溪右岸亮點則為月眉休閒農業區和山豬湖生態親水園區等景點。

其中大溪月眉地區因結合古宅、蔬菜農場、花藝傳統、螢火蟲等文化生態亮點，因此適合發展為休閒農業區，市府也會進行溼地保育、改善排水系統、新建停車場等規畫，讓月眉聯外道路更加便利，吸引更多民宿進駐；山豬湖生態親水園區則以生態工法，採用順著水文和地理的景觀營造方式進行改造，不僅展現生態亮點特色，也成為童子軍露營的優質場地，更獲得「2018國家卓越建設獎」最佳規劃設計類金質獎及桃園市政府第2屆公共工程金品獎佳作。

鄭文燦說，市府除獲中央補助辦理「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點提案計畫」，也在大漢溪畔推動多項計畫，包括興建中庄運動公園、大漢溪自行車道，而自行車跨橋將連結中庄運動公園及山豬湖生態親水園區；另規畫興建的大溪棒壘球場，目前已獲體育署核定。

另外，「慢城‧大溪」再造歷史現場計畫已獲文化部核定，補助經費約3億9,000萬元，市府進行大溪老街街屋牌樓立面、騎樓天花板修繕工程，改造大溪老城區；此外，市府也向中央提出從山城開始，經過慈湖、角板山、小烏來、羅浮、達觀山到拉拉山的北橫線地方觀光亮點計畫，提案爭取3億元經費，持續發展大溪觀光。

鄭文燦提到，大漢溪是大溪的母親之河，孕育許多歷史、文化和生態，他上任後也積極發展大溪四大節慶活動，包括：大溪老街舉辦「大溪豆干節」；月眉舉辦「大溪茶花節」；南苑舉辦「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」；及於中庄調整池景觀土丘舉辦「桃園國際風箏節」等大型節慶活動，希望讓大溪區觀光發展更加蓬勃。

大溪區長陳嘉聰呼籲，活動當日人潮眾多，請民眾將車輛停放至橋頭停車場，停車場備有接駁車至活動會場，詳細活動資訊可上大溪區公所官網最新消息區（網址：https://tinyurl.com/y5gugunh）查詢。

5月25日舉辦的「大步健走，溪畔同遊」全民健行活動，5月9日開放6000個名額，...
5月25日舉辦的「大步健走，溪畔同遊」全民健行活動，5月9日開放6000個名額，隨即遭到秒殺，為反映民眾需求，桃園市長鄭文燦會中宣布，活動當天將加開1500個現場報名名額。圖／桃園市府提供
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石門水庫鄭文燦健走

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