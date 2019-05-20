4年前被檢舉至今仍照賣賓士車 呂學樟挨批耍特權

2019-05-20 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



現任國民黨主委呂學樟擁有新竹聯立賓士公司董事長身份，在新竹市中華路上的5層樓展示中心銷售桃竹苗賓士車款，有「新竹賓士王」稱號，4年前被檢舉違建至今，儘管市府開罰多次，仍照常營業，外界質疑呂學樟耍特權。

位在新竹市中華路上的聯立賓士展示中心，2008年開幕，1樓是展示間，停放各式賓士車款供民眾看車、試乘；2樓以上則是車主專屬空間，有精品販售區、按摩區和藝文區，環境相當舒適。

不過新竹市府指出，這棟5層樓展示中心2項違法，包含2015年被檢舉違建和公安問題，建物後方以鐵皮、灌漿方式，增建12公尺高的違建；及在頂樓加蓋的鐵皮屋，違建面積近200坪，占建物總體面積9%。

違建部分當時市府認定屬實，核發違章建築拆除通知，寄發給聯立賓士，通知對方拆除，也排進拆除時程。後來聯立賓士買下鄰地，重新申請執照，因此申請過程中市府沒有拆除，但仍開罰20萬元；市府回覆，業者申請過程中，多次文件不齊，導致反覆補件，因此目前未完成程序。

另外，展示中心所在土地屬於特定農業區的「丁種建築用地」，只容許工業設施、工業社區使用，例如廠房、生產設施、附屬辦公室、社區住宅等等，當初展示中心被核准的使用執照為「汽車修理廠」，因此不能成為展示中心。市府表示，前陣子地政處已開罰6萬元，若未改善，最快半年就能再度開罰，只要違規就可連續罰。