黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



來自黎巴嫩的的Bilal和桃園八德女孩柯玉娟，異國戀情修成正果，今日參加桃園八德戶政「迎禧攻略」古禮婚禮，留下難忘回憶。記者許政榆／攝影 分享 facebook 巴勒斯坦籍的Bilal和桃園八德女孩柯玉娟，過去在法國就讀語言學校時相識，互相欣賞便交往，期間雖歷經文化差異、語言隔閡以及分隔異地，曾經分開一段時間，後來透過Bilal姐姐牽線，再度聯繫而又牽起這段感情，異國戀終於修成正果，兩人決定於台灣定居，雖然Bilal目前僅會說一句中文「謝謝」，Bilal也表示會積極學習中文。

今日為5月20日，諧音為「我愛你」，不少民眾喜愛挑選這天當作結婚紀念日，因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚，讓新人穿著宮廷服裝體驗古禮，戶所人員打扮成公公和宮女迎接，8對新人在「公公」賜旨下順利完婚。

八德戶政事務所主任王瓊慧表示，今日共有36對新人登記結婚，鼓勵生育也贈送特製金鏟子、八德冠軍米福袋、以及象徵富貴的「黃金萬兩」元寶，祝福新人早生貴子，平安富貴。

參與古禮婚禮的柯玉娟與Bilal，已認識10年多，柯表示，交往期間多次到Bilal位於黎巴嫩的老家探視家人，和Bilal的姐姐更是無話不談好友，雖然中間兩人曾有分開一段時間，但從事食品進口的柯，每次到瑞士都會探視Bilal的姐姐，因此仍然保持聯繫。

柯笑說，Bilal個性「老實」，每次她生氣時，Bilal都會盡力安撫，像是柯喜歡吃美食，Bilal曾有一次為了安撫她，跑到餐廳買她最愛的餐點，「連餐廳的餐具」整盤端到柯的住家，而且怕湯灑出來還不願意搭公車，用步行端到她家，讓她又氣又好笑，瞬間化解怒氣。

另外一對新人邱凌浩、鍾佩臻為國小同學，兩人笑稱是真實版「我可能不會愛你」，過去互動宛如閨蜜無話不談，邱坦承「從國小就很喜歡鍾」，但兩人剛好身旁都有男女朋友，沒機會交往，2年前剛好都接連恢復單身，邱默默陪在鍾身旁，也感動女方，才發現「原來最適合的人就在身邊」，而邱也開心表示「我終於和我心中女神在一起了」，大方放閃羨煞他人。