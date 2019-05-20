親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

暴雨狂炸！國道三號中部段貨櫃車相撞 一人重傷

「你把所有人都整了一遍」 郭台銘：蔡不好吃換郭重煮

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21聯合報 記者許政榆╱即時報導

來自黎巴嫩的的Bilal和桃園八德女孩柯玉娟，異國戀情修成正果，今日參加桃園八德...
來自黎巴嫩的的Bilal和桃園八德女孩柯玉娟，異國戀情修成正果，今日參加桃園八德戶政「迎禧攻略」古禮婚禮，留下難忘回憶。記者許政榆／攝影
分享
巴勒斯坦籍的Bilal和桃園八德女孩柯玉娟，過去在法國就讀語言學校時相識，互相欣賞便交往，期間雖歷經文化差異、語言隔閡以及分隔異地，曾經分開一段時間，後來透過Bilal姐姐牽線，再度聯繫而又牽起這段感情，異國戀終於修成正果，兩人決定於台灣定居，雖然Bilal目前僅會說一句中文「謝謝」，Bilal也表示會積極學習中文。

今日為5月20日，諧音為「我愛你」，不少民眾喜愛挑選這天當作結婚紀念日，因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚，讓新人穿著宮廷服裝體驗古禮，戶所人員打扮成公公和宮女迎接，8對新人在「公公」賜旨下順利完婚。

八德戶政事務所主任王瓊慧表示，今日共有36對新人登記結婚，鼓勵生育也贈送特製金鏟子、八德冠軍米福袋、以及象徵富貴的「黃金萬兩」元寶，祝福新人早生貴子，平安富貴。

參與古禮婚禮的柯玉娟與Bilal，已認識10年多，柯表示，交往期間多次到Bilal位於黎巴嫩的老家探視家人，和Bilal的姐姐更是無話不談好友，雖然中間兩人曾有分開一段時間，但從事食品進口的柯，每次到瑞士都會探視Bilal的姐姐，因此仍然保持聯繫。

柯笑說，Bilal個性「老實」，每次她生氣時，Bilal都會盡力安撫，像是柯喜歡吃美食，Bilal曾有一次為了安撫她，跑到餐廳買她最愛的餐點，「連餐廳的餐具」整盤端到柯的住家，而且怕湯灑出來還不願意搭公車，用步行端到她家，讓她又氣又好笑，瞬間化解怒氣。

另外一對新人邱凌浩、鍾佩臻為國小同學，兩人笑稱是真實版「我可能不會愛你」，過去互動宛如閨蜜無話不談，邱坦承「從國小就很喜歡鍾」，但兩人剛好身旁都有男女朋友，沒機會交往，2年前剛好都接連恢復單身，邱默默陪在鍾身旁，也感動女方，才發現「原來最適合的人就在身邊」，而邱也開心表示「我終於和我心中女神在一起了」，大方放閃羨煞他人。

以及新人康智凱、柯香如兩人則是國中同學，過去較無交集，因為畢業後的同學會重逢，才開始進一步聊天，而男方本來身材圓潤，體重達70多公斤，為了追求芳心，努力瘦身甩肉10公斤，兩人交往8年期間貼心始終如一，因此決定互許終身。

5月20日諧音為「我愛你」，不少民眾喜愛挑選這天當作結婚紀念日，因應宮廷劇熱播，...
5月20日諧音為「我愛你」，不少民眾喜愛挑選這天當作結婚紀念日，因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚。記者許政榆／攝影
分享
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻...
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚。記者許政榆／攝影
分享
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻...
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚。記者許政榆／攝影
分享
新人康智凱、柯香如兩人是國中同學，畢業後同學會重逢才進一步認識，男方本來體重70...
新人康智凱、柯香如兩人是國中同學，畢業後同學會重逢才進一步認識，男方本來體重70多公斤，努力瘦身甩肉10公斤擄獲芳心，兩人交往8年期間貼心始終如一，因此決定互許終身。記者許政榆／攝影
分享
新人邱凌浩、鍾佩臻為國小同學，兩人笑稱是真實版「我可能不會愛你」，過去互動宛如閨...
新人邱凌浩、鍾佩臻為國小同學，兩人笑稱是真實版「我可能不會愛你」，過去互動宛如閨蜜無話不談，2年前剛好都接連恢復單身，才發現「原來最適合的人就在身邊」，而邱也開心表示「我終於和我心中女神在一起了」。記者許政榆／攝影
分享
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻...
因應宮廷劇熱播，為讓新人留下難忘回憶，桃園市八德區戶政事務所今天特地舉辦「迎禧攻略」古禮迎婚。記者許政榆／攝影
分享

結婚語言福袋

相關新聞

音似「愛你很久我愛你」 今天新人登記結婚增

2019-05-20 18:08

龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

影／客家話大聲質詢不用怕 苗縣議會率先客語同步口譯

2019-05-20 16:33

竹市施政報告 議員批「以輕軌掩蓋公車現存問題」

2019-05-20 14:55

苗議員批救災指揮車當首長代步車 消防局：依法及安全

2019-05-20 14:49

議員爆竹縣51家托嬰中心僅1人稽查 縣府：會加派人力

2019-05-20 13:05

財政阮囊羞澀 徐耀昌支持有助苗栗的總統人選

2019-05-20 12:02

台南火車站前機車違停多 5月迄今警方拖吊近千輛

2019-05-20 11:38

頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50

海外緊急就醫 可申請健保自墊醫療費用核退

2019-05-19 23:33

桃園換裝智能LED路燈 年省1.6億

2019-05-19 23:30

豪雨發威 石門水庫供水無虞

2019-05-19 23:29

新竹泰雅女戰神 獲總統教育獎

2019-05-19 23:25

全國原住民族運動會 桃園市蟬聯全國第一頒獎

2019-05-19 21:27

樂購月商品特價 好康等你來抽2千商品帶回家

2019-05-19 21:20

忠恕道院孝悌楷模表揚 鄭文燦：盼社會變得更溫馨祥和

2019-05-19 19:07

影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06

救生推展成為文化 台灣慧行連13年辦救生游泳賽

2019-05-19 18:40

志同道合三、五好友捐工 組協會 擴大關懷弱勢出錢出力

2019-05-19 18:02

影／200歲大葉楠主幹裂倒 楔隘古道路況危險

2019-05-19 17:45

桃園兒美館多媒體互動展 即日起至6月30日展出

2019-05-19 15:28

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8萬戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大巨蛋工期展延仲裁出爐 柯文哲：又被延500多天

2019-05-20 10:40

台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09

全長21.7公里 台中綠空廊道今開工

2019-05-20 11:28

小琉球潮間帶被當「海產現撈區」 破殼海膽讓解說員心好痛

2019-05-20 10:29

王世堅質詢被罵「垃圾」 要柯文哲對市民道歉

2019-05-20 17:26

基隆嶼要開放登島了 一起上島找「11個基隆」

2019-05-19 20:15

頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30

新北2幼童被體罰全身瘀青 私立格登幼兒園師遭解聘

2019-05-20 10:37

基隆賺不到百萬郵輪旅客的錢？ 市長：正在推幸福產業

2019-05-20 12:11

多了中南美國家競爭 台東鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-05-20 09:06

抓到了！王祿仔仙活躍農村 衛生局查獲今年首件

2019-05-20 10:55

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

台南將有全台第一條空中捷運？ 謝龍介：不綁標就可能

2019-05-20 11:55

財政阮囊羞澀 徐耀昌支持有助苗栗的總統人選

2019-05-20 12:02

黑鷹白天綠島搜救失蹤潛水客 晚上後送蘭嶼病患

2019-05-20 00:12

臉書再提8重點 林洲民：大巨蛋審查被惡意干涉

2019-05-19 20:47

苗議員批救災指揮車當首長代步車 消防局：依法及安全

2019-05-20 14:49

鳩之澤媲美冰島藍湖溫泉 不必出國520打卡免費泡

2019-05-19 21:30

豪雨發威 石門水庫供水無虞

2019-05-19 23:29

高雄大寮農地廢五金汙染 都發局開罰斷水斷電

2019-05-20 09:45

大巨蛋陷關說疑雲 李文宗、市府官員拒測謊

2019-05-20 13:28

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯文哲：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

林右昌不說挺誰 基隆藍議員表態挺郭：我比你有Guts

2019-05-20 11:36

台中特產是私校？ 議員：一再教改讓家長沒信心

2019-05-20 12:10

8年5萬戶公宅政策 柯文哲指被張景森教壞

2019-05-20 16:02

基隆嶼驚喜 發現瀕危日本翻白草

2019-05-20 00:18

竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50

議員爆竹縣51家托嬰中心僅1人稽查 縣府：會加派人力

2019-05-20 13:05

輕樁、太陽能、多元支付 北市微笑單車2.0 最快明年上路

2019-05-19 23:10

影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06

影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50

影／中市文青風便當驚傳食物中毒？ 證實126人中鏢

2019-05-20 16:51

宜蘭童玩節電子護照開賣 國中小學生多次入園只要100元

2019-05-20 11:33

農地變廢五金拆除廠 韓國瑜：不配合搬遷就拆

2019-05-20 13:11

康寧大學消毒引起學生不適 8人送醫

2019-05-20 15:51

偵水志工談甘苦 林口豪雨成災竟沒偵水志工可幫忙

2019-05-20 18:10

黎巴嫩帥哥愛上桃園女孩 定居台灣「努力學中文」

2019-05-20 18:21

新莊首座水岸電梯啟動！打造無障礙河濱公園

2019-05-19 22:40

雙子星卡關 柯文哲再砲中央「效率特別爛」

2019-05-20 10:52

碧潭護欄草地噴漆 日遊客：不專業 新北急補救

2019-05-20 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top