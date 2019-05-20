橫山書法館與史博館簽備忘錄 年底營運分享2941件館藏

2019-05-20 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市橫山書法藝術館預計今年底開館營運後，為讓橫山書法會館有更豐富的書法展覽作品，特別與國立歷史博物館合作，並在今日由桃園市長鄭文燦與文化部常務次長李連權、國立歷史博物館長廖新田、桃園市立美術館長劉俊蘭共同簽署「合作意向書」，館長廖新田說，史博館藏中2941件的書法蒐藏作將為橫山書法藝術館堅強後盾。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市立美術館計畫是「一機關多場館」、「一大館三小館」的方式發展，包含今年初動土的桃園市立美術館（母館），以及年底營運的「橫山書法藝術館」、已啟用的「兒童美術館」，還有正在爭取將現有的歷史建築土地改革館，將計畫作為「中路美術館」，未來運作成熟後，將改為行政法人，將更加彈性。

桃園美術館長劉俊蘭表示，橫山書法藝術館與國立歷史博物館所簽署「合作意向書」，象徵著今年底開館的橫山書法藝術館其館身活動正式啟程。國立歷史博物館廖新田館長說，史博館打開圍牆與桃園美術館締結合作關係，史博館藏中2941件的書法蒐藏將作為橫山書法藝術館堅強後盾。

劉俊蘭說，桃園市立美術館匯集桃園文化能量，以國際觀、在地史、創新育成為發展方針，雙邊的館際合作將有助發揮資源整合的效益，突顯文博事業的公共性、公益性與專業職能。書藝館於明年初的第二檔展覽，即有望在館際合作的基礎上，展出史博館典藏的現代書法精品。

桃園市文化局表示，橫山書法藝術館為全台首座官方設立書藝主題館。開館系列暖身活動「說『書』」號召國內一群各自領域的藝術文化工作者們，闡述與書藝邂逅的故事，並以獨特的觀點，啟發當代書藝創作。5月起，美術館將邀請橫山書法藝術館建築師潘天壹、襲園美術館室內設計師李靜敏、平面設計師何佳興、漫畫家葉明軒等人，舉辦一系列的演講或座談，與市民面對面說「書」。