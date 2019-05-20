龍潭戶政所安排驚喜 520迎登記結婚新人

2019-05-20 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭戶政事務所，去年結合智能客服機器人Zenbo，舉辦520結婚登記送祝福，今天安排幸福過三關活動。新人等待領取國民身分證時，進行甜蜜換裝3連拍、結婚證書夾燙金DIY，以及幸福抽抽樂等活動，現場備中、日、韓3款禮服、幸福拍照道具、以及各式各樣的DIY小物，讓前來結婚登記新人，留下難忘回憶。

龍潭區戶政事務所主任陳彩紅表示，5月20日諧音520具有「我愛你」意涵，許多結婚新人會選擇這天來登記結婚，以互表愛意與緣定此生的特殊意義，今天特地精心安排「520要你幸福成婚-登記送祝福」活動。

520登記結婚櫃檯前，戶政所邀請桃園市胡琴協會現場演奏幸福浪漫樂曲，去年520結婚登記新人吳先生祖孫三代，也到場傳承分享三代同堂，闔家歡樂的幸福感動。

此外，戶政所也提供幸福過三關活動，在新人完成結婚登記，等待領取國民身分證的同時，進行甜蜜換裝3連拍、結婚證書夾燙金DIY，以及幸福抽抽樂等活動。