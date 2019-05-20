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影／桃園龍潭化工廠前 隔鄰新竹縣民圍廠陳情抗議

2019-05-20 16:50聯合報 記者張弘昌╱即時報導

新竹鎮關西鎮牛欄水域，5月9日發生魚群暴斃案，居民懷疑與上游龍潭高原工業區工廠排流汙水有關，今天聚集近50人，到龍潭龍源路生揚化工公司前抗議。

來自新竹縣關西、新埔鎮居民，在工廠門口放置受汙染魚體及蔬果，要求廠方打開大門，讓民眾進入查看汙水處理等防汙設備，廠方以生產作業中婉拒，另約日期再參訪，居民陳抗約1小時，才陸續離去。

桃園市環保局表示，新竹縣關西鎮長及居民，質疑牛欄河水域環境稽查案，市環保局自去6月起即成立縣市共同稽查平台，迄今會同新竹縣環保局人員，每月定期至牛欄河流域縣市交界處（水蒼橋）進行採水檢測，並無稽查不利情形。

桃園市環保局表示，縣市共同稽查平台水質檢測報告，均提供新竹縣環保局及關西鎮公所、代表會參考，也針對牛欄河上游列管事業廠家進行專案稽查，迄今今年4月共稽查158家次，告發處分11家次，只要查獲汙染情事，一定罰罰且追蹤複查後續改善情形。

今天上午龍潭生揚化工公司前，集結約50名新竹縣民，他們穿著雨衣冒雨，將疑遭污染死魚倒於該公司門口，高呼口號要求廠商出面說明，包括新竹縣議員羅仕琦、陳新源等都到場聲援。

龍潭分局接獲陳抗情資，動員55名優勢警力維持秩序，防範化學工廠前民眾衝突，及脫序破壞事件發生。陳情民眾為表達訴求情緒激昂，現場指揮官分局長蕭欽杰指示員警，柔性規勸現場民眾要理性平和，抗議民眾看見警方，在傾盆大雨天氣下辛苦執勤，在警方柔性勸導下，取消帶隊衝進工廠內行動，同意與廠方溝通協調。

廠方派代表與陳情民眾溝通，陳抗群眾要求廠商，打開污水處理設施供群眾檢視，廠方代表返回工廠請示，以廠方作業中不便，要求另擇期，再推派代表進廠內檢視，群眾才陸續離去。

新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群...
新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群眾要求廠方開門，讓民眾進廠內查看汙水處理設備。記者張弘昌／攝影
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新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群...
新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群眾要求廠方開門，讓民眾進廠內查看汙水處理設備。記者張弘昌／攝影
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新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群...
新竹鎮關西鎮民，今天到龍潭工業區化工廠前集結抗議，牛欄水域汙染魚群暴斃案。冒雨群眾要求廠方開門，讓民眾進廠內查看汙水處理設備。記者張弘昌／攝影
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新竹陳抗污水

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