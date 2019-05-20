萬安42號軍民聯合防空演習 平鎮冒雨預演
桃園市平鎮警分局配合執行全國同步「軍民聯合防空-萬安42號」，今天冒雨進行預演部署。警方表示，萬安42號演習，將於5月27日（星期一）下午1時30分到2時，動員民防、義警及憲兵等單位，全程歷時30分鐘，演習除施放緊急警報外，並實施人車管制，請民眾注意警報發放，配合引導人員指揮避難。
平鎮警分局分局長黃炳訓表示，108年軍民聯合防空-萬安42號演習，將於5月27日1時30分至2時共計30分鐘，正式發放空襲警報，請市民朋友配合關閉門窗，熄滅燈火，而汽、機車駕駛人則請停止行駛，停靠於路旁，配合指揮人員進入最近的避難所緊急避難。
平鎮警分局今天下午先行預演，預演時人車均不管制。警方呼籲，5月27日正式開始時，民眾一定要配合警、軍人員指揮，並且快速避難，若無正當急迫理由且抗拒警、軍人員指揮者，將依民防法第21條，處以3萬元至15萬元罰鍰，請民眾多加注意。
分局長黃炳訓另表示，軍民聯合防空-萬安42號演習，過程中或許會造成民眾些微不便，但為了持續加深並落實民眾防衛動員觀念，藉由警、軍人員相關管制措施，就可以讓民眾快速、就近進入避難設施中避難，萬一真正發生戰爭時，遭遇敵軍空襲，民眾可藉由平時演練緊急避難，避免造成人員傷亡。
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