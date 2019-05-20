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竹市施政報告 議員批「以輕軌掩蓋公車現存問題」

2019-05-20 14:55聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市長林智堅今天至新竹議會施政報告，除了預告下半年將軍村圖書館資訊園區、香山區三姓橋路、新竹市動物園、北區親子館等大型建設陸續啟用；將以2050五大城市願景為目標，以田園城市、友善社福、智慧城市、美學城市、核心城市等5大面向，持續推動總圖、輕軌、大車站等大型計畫。

林智堅強調，輕軌建設的主要目標提供快速、安全、便利、準時的交通運具，目前市府仍辦理新竹輕軌可行性研究規劃，未來提送交通部後，也將有軌道專家審核把關，確保每一分預算都花在刀口上。國民黨黨團、時代力量黨團議員質疑新竹市的大車站計畫與輕軌計畫，只是掩蓋新竹市府不願意面對公車運量低、公車班次少、公車誤點、交通路網不完備、公車總運量三年下降三十萬人次。新竹市長林智堅坦承，確實新竹市公車業者因連年虧損有萌生退意。

其中，時代力量市議員林彥甫質疑，新竹市公車除了班次少、誤點高、候車環境不佳，還有公車總運量3年來人數從105年571.6萬人次逐年降低為106年542.5萬人次、107年522.6萬人次，根本是「以輕軌掩蓋公車現行存在問題」。林智堅回應，新竹市府會持續努力優化公車路線、提升現有公共運輸系統運輸量。

國民黨市議員羅文熾、陳啟源、張祖琰等人都針對輕軌部分提出疑問，包含建設經費龐大，竹市府是否有能力面對財政與交通黑暗期；只有竹市一頭熱，竹縣完全沒有把計畫列入施政項目中；一個小時需要800人次運量，才免於虧損，竹市使用人口根本沒這麼多，還需要竹縣人口使用，才能勉強過關；竹市交通路網不完備及未來管理問題等，都讓議員覺得林智堅對於計畫過於樂觀。

張祖琰也在質詢中被林智堅逼問，「議員，您是支持還是反對輕軌？」，張祖琰反批「市長或任何人都不該用這樣的方式詢問任何人」，她說，若是竹市經費到位、公車等大眾運輸工具運量都達標、輕軌真能解決竹市交通問題的話，沒有反對的理由，反倒要林智堅應該誠實面對竹市現存的問題。

國民黨籍吳青山針對林智堅提出的「大車站計畫」表示，大車站計畫主要功能是縫合東西方向，但汽機車無法通行，只有行人可以通行，對交通沒有幫助；也提及在大車站設商圈，卻沒有想到站前商圈已沒落，像是站前新光三越已熄燈，SOGO站前館8月也要熄燈，中興百貨與晶品城，生意也越來越差，應該先解決交通問題，而非著重商圈。林智堅則回覆，站前商圈的百貨公司受到商圈轉移與消費習慣改變，是大環境使然，唯有設立大型公共建設，才能讓城市起死回生。

新竹市長林智堅提出大車站計畫。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅提出大車站計畫。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅提出大車站計畫。圖／新竹市府提供
新竹市長林智堅提出大車站計畫。圖／新竹市府提供
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新竹公車林智堅

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