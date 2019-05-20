議員爆竹縣51家托嬰中心僅1人稽查 縣府：會加派人力

2019-05-20 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣幼兒人口多，新竹縣托嬰中心共計51家，核准收托人數2217人。新竹縣議員連郁婷今天早上在新竹縣議會關心托育問題，發現新竹縣51家托嬰中心卻只有一位稽查人力，且每年僅一次更新非法的資訊，讓家長無法掌握托嬰中心的狀況，要求縣府應主動，才能讓家長安心。

連郁婷指出，新竹縣政府社會處在網站上發布未立案托嬰中心的名單，她日前查看，發現竟然停留在106年的7月12日，顯示出資料並沒有定期更新，家長也無法知道去年竹縣未立案或違法托嬰中心的狀況。社會處每年7到9月會稽查托嬰中心，但一年才定期更新一次，建議縣府應即時更新此資訊，才能讓家長端有效掌握。

對此，縣府社會處長李國祿回應，106年的網站資料未更新，主要是期間查無違規或重大裁罰事件，因此未立案托嬰中心的名單才未更新。近期縣府再度稽查，發現竹北有２家未立案並確定裁罰，因此前天已再度更新資訊。針對連議員提出的定期更新，且若無案件增加也要更新網站，社會處這部分也會改進。