親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

議員爆竹縣51家托嬰中心僅1人稽查 縣府：會加派人力

2019-05-20 13:05聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣幼兒人口多，新竹縣托嬰中心共計51家，核准收托人數2217人。新竹縣議員連郁婷今天早上在新竹縣議會關心托育問題，發現新竹縣51家托嬰中心卻只有一位稽查人力，且每年僅一次更新非法的資訊，讓家長無法掌握托嬰中心的狀況，要求縣府應主動，才能讓家長安心。

連郁婷指出，新竹縣政府社會處在網站上發布未立案托嬰中心的名單，她日前查看，發現竟然停留在106年的7月12日，顯示出資料並沒有定期更新，家長也無法知道去年竹縣未立案或違法托嬰中心的狀況。社會處每年7到9月會稽查托嬰中心，但一年才定期更新一次，建議縣府應即時更新此資訊，才能讓家長端有效掌握。

對此，縣府社會處長李國祿回應，106年的網站資料未更新，主要是期間查無違規或重大裁罰事件，因此未立案托嬰中心的名單才未更新。近期縣府再度稽查，發現竹北有２家未立案並確定裁罰，因此前天已再度更新資訊。針對連議員提出的定期更新，且若無案件增加也要更新網站，社會處這部分也會改進。

連郁婷還說，稽查的人員竟然只有1位，要一次稽查51家托嬰中心，人力真的很吃緊，這與無法及時更新網站可能也有關，希望縣府能重視家長的需要。李國祿回應，托嬰中心的業務目前有1位承辦人員，日前縣府有補上社會處所需的部分缺額，社會處也已加派人力支援婦幼科的托嬰中心業務。

新竹縣幼兒人口多，新竹縣托嬰中心共計51家，議員連郁婷指出只有一位稽查人員，真的...
新竹縣幼兒人口多，新竹縣托嬰中心共計51家，議員連郁婷指出只有一位稽查人員，真的人力太少了。圖為幼兒園示意照。圖／本報系資料照片
分享
新竹縣議員連郁婷（右）關心新竹縣托嬰中心，會後與社會處長李國祿討論。記者郭政芬／...
新竹縣議員連郁婷（右）關心新竹縣托嬰中心，會後與社會處長李國祿討論。記者郭政芬／攝影
分享

相關新聞

財政阮囊羞澀 徐耀昌支持有助苗栗的總統人選

2019-05-20 12:02

台南火車站前機車違停多 5月迄今警方拖吊近千輛

2019-05-20 11:38

頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50

海外緊急就醫 可申請健保自墊醫療費用核退

2019-05-19 23:33

桃園換裝智能LED路燈 年省1.6億

2019-05-19 23:30

豪雨發威 石門水庫供水無虞

2019-05-19 23:29

新竹泰雅女戰神 獲總統教育獎

2019-05-19 23:25

全國原住民族運動會 桃園市蟬聯全國第一頒獎

2019-05-19 21:27

樂購月商品特價 好康等你來抽2千商品帶回家

2019-05-19 21:20

忠恕道院孝悌楷模表揚 鄭文燦：盼社會變得更溫馨祥和

2019-05-19 19:07

影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06

救生推展成為文化 台灣慧行連13年辦救生游泳賽

2019-05-19 18:40

志同道合三、五好友捐工 組協會 擴大關懷弱勢出錢出力

2019-05-19 18:02

影／200歲大葉楠主幹裂倒 楔隘古道路況危險

2019-05-19 17:45

桃園兒美館多媒體互動展 即日起至6月30日展出

2019-05-19 15:28

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8萬戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

怎麼有公廁不准方便的？ 苗市鐵路一村廣場公廁遭投訴

2019-05-19 14:22

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

中壢及平鎮21日停水9小時 影響1.8萬戶請儲水備用

2019-05-19 14:59

中彰投苗單身聯誼男熱女冷 彰投苗女生都是個位數

2019-05-19 14:59

影／200歲巨木難敵豪雨 暗夜傾倒如強震毀8宅3車

2019-05-19 19:04

台灣鐵路極西點在台南 這些鐵路旁景致以後都看不到了

2019-05-19 19:09

大巨蛋工期展延仲裁出爐 柯文哲：又被延500多天

2019-05-20 10:40

小琉球潮間帶被當「海產現撈區」 破殼海膽讓解說員心好痛

2019-05-20 10:29

基隆嶼要開放登島了 一起上島找「11個基隆」

2019-05-19 20:15

全長21.7公里 台中綠空廊道今開工

2019-05-20 11:28

鋒面帶來強降雨 石門水庫今晚6點起調節性放水

2019-05-19 17:02

新北2幼童被體罰全身瘀青 私立格登幼兒園師遭解聘

2019-05-20 10:37

臉書再提8重點 林洲民：大巨蛋審查被惡意干涉

2019-05-19 20:47

多了中南美國家競爭 台東鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-05-20 09:06

黑鷹白天綠島搜救失蹤潛水客 晚上後送蘭嶼病患

2019-05-20 00:12

頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30

鳩之澤媲美冰島藍湖溫泉 不必出國520打卡免費泡

2019-05-19 21:30

中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55

抓到了！王祿仔仙活躍農村 衛生局查獲今年首件

2019-05-20 10:55

台南將有全台第一條空中捷運？ 謝龍介：不綁標就可能

2019-05-20 11:55

財政阮囊羞澀 徐耀昌支持有助苗栗的總統人選

2019-05-20 12:02

基隆賺不到百萬郵輪旅客的錢？ 市長：正在推幸福產業

2019-05-20 12:11

豪雨發威 石門水庫供水無虞

2019-05-19 23:29

北市公宅「加薪」就要搬家？ 柯P：不搬家，租金不打折

2019-05-20 12:00

影／200歲大葉楠主幹裂倒 楔隘古道路況危險

2019-05-19 17:45

竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50

影／85年模里西斯中華日報她全捐 睹物思人感傷

2019-05-19 19:06

大巨蛋陷關說疑雲 李文宗、市府官員拒測謊

2019-05-20 13:28

台中特產是私校？ 議員：一再教改讓家長沒信心

2019-05-20 12:10

輕樁、太陽能、多元支付 北市微笑單車2.0 最快明年上路

2019-05-19 23:10

外澳飛行傘基地全台模範生 法令限制至今「妾身未明」

2019-05-19 16:16

高雄大寮農地廢五金汙染 都發局開罰斷水斷電

2019-05-20 09:45

占用親子車格最高罰1200 台中草悟道等加碼設車格

2019-05-19 18:38

基隆嶼驚喜 發現瀕危日本翻白草

2019-05-20 00:18

林右昌不說挺誰 基隆藍議員表態挺郭：我比你有Guts

2019-05-20 11:36

新莊首座水岸電梯啟動！打造無障礙河濱公園

2019-05-19 22:40

碧潭護欄草地噴漆 日遊客：不專業 新北急補救

2019-05-20 00:07

雙子星卡關 柯文哲再砲中央「效率特別爛」

2019-05-20 10:52

最美鳳凰木枝幹斷裂 不排除整棵鋸掉

2019-05-19 16:13

救生推展成為文化 台灣慧行連13年辦救生游泳賽

2019-05-19 18:40

美！閃電台灣

2019-05-20 00:20

桃園換裝智能LED路燈 年省1.6億

2019-05-19 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top