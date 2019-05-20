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頭份市23日現場徵才 四分之三工作機會逾30K

2019-05-20 11:30聯合報 記者范榮達╱即時報導

畢業時節將屆，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月23日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（苗栗縣頭份市中華路595號）辦理現場徵才活動，16家廠商釋出868個職缺，30K以上的工作機會有662個，約佔75％，其中京元電子釋出30K到80K高薪職缺徵才，歡迎求職或轉業民眾把握機會。

16家廠商包括智邦科技、中磊電子、民景企業、鐸昇精密、中國砂輪、望隼科技、佳邦科技、永豐餘、台灣東陶、京元電子、恆誼化工、高雄空廚、欣興電子、紡安、大潤發、上莊，提供主管、人資管理師、工程師、業務代表、品管人員、技術員等各類工作職缺，滿足多元求職需求。

京元電是半導體產業後段封裝測試大廠，總公司在國道1號新竹市公道五交流道旁，生產重鎮則位於苗栗縣竹南鎮、銅鑼鄉，公司釋出月薪80K的工程師職缺，及提供宿舍與交通車，希望用高薪求才、留才。

勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心陳懷峰主任表示，迎接畢業季初次就業青年尋職潮，就業中心於活動會場也設置「職涯諮詢服務」專區，免費提供求職者職業心理測驗，及依據施測結果給予專業評估與分析，協助求職者解決職業選擇與工作適應等問題。

更多桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊，可上臺灣就業通（http://www.taiwanjobs.gov.tw）、桃竹苗分署(thmr.wda.gov.tw)或賈桃樂(JobTaole)臉書粉絲團，也可撥打專線0800777888洽詢。

苗栗縣頭份市民生里社區活動中心5月23日辦理現場徵才活動，歡迎求職或轉業民眾把握...
苗栗縣頭份市民生里社區活動中心5月23日辦理現場徵才活動，歡迎求職或轉業民眾把握機會。圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供
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