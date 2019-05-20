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中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55聯合報 記者郭政芬╱即時報導

中國醫藥大學新竹附設醫院今年5月25日開始，和新竹縣政府衛生局共同辦理「整合性篩檢活動」，免費替社區民眾健康檢查。首場在本周六在關西衛生所，院長陳自諒表示篩檢內容包含癌症篩檢與慢性病篩檢，透過成人健康篩檢找出慢性病與癌症之高危險群民眾，並將健康生活知識傳遞達到早期預防目的。陳自諒提醒要篩檢的民眾，空腹8小時，同時要攜帶身分證和健保卡。

這次篩檢一共有五場，分別在關西、竹北和新埔。家醫科主任胡松林表示，整合性健康篩檢活動著重於老人服務與疾病預防，檢查對象有五大族群。1.設籍在新竹縣65歲以上每年一次 。2.40歲以上未滿65歲每三年一次。3.55歲以上的原住民。4.滿45歲以上終生可檢查B C 肝炎抗體檢測一次 。5.罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者。

服務項目包含測量身高、體重、視力、血液和尿液的檢查，檢查項目包含肝腎功能、飯前血糖、心血管疾病危險因子、肝炎檢查、口腔黏膜篩檢等。

整合性篩檢活動第一場將在這個5月25日本周六在關西衛生所， 6月15號在關西太元宮 ，6月29號在竹北崇義里集會所，7月27號在新埔鎮鹿鳴里民集會所 ，8月3號在新埔鎮四座里活動中心，時間都是上午8點到10點，歡迎鄉親踴躍參與，詳細情形可參考中國醫藥大學新竹附設醫院粉絲團或撥打，中醫大新竹附醫03-5580558轉2055 家醫科。

中國醫藥大學新竹附設醫院今年5月25日開始，和新竹縣政府衛生局共同辦理「整合性篩...
中國醫藥大學新竹附設醫院今年5月25日開始，和新竹縣政府衛生局共同辦理「整合性篩檢活動」，免費替社區民眾健康檢查。記者郭政芬／翻攝
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