中醫大新竹附醫出動 本周六起有5場社區民眾免費健檢

2019-05-20 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



中國醫藥大學新竹附設醫院今年5月25日開始，和新竹縣政府衛生局共同辦理「整合性篩檢活動」，免費替社區民眾健康檢查。首場在本周六在關西衛生所，院長陳自諒表示篩檢內容包含癌症篩檢與慢性病篩檢，透過成人健康篩檢找出慢性病與癌症之高危險群民眾，並將健康生活知識傳遞達到早期預防目的。陳自諒提醒要篩檢的民眾，空腹8小時，同時要攜帶身分證和健保卡。

這次篩檢一共有五場，分別在關西、竹北和新埔。家醫科主任胡松林表示，整合性健康篩檢活動著重於老人服務與疾病預防，檢查對象有五大族群。1.設籍在新竹縣65歲以上每年一次 。2.40歲以上未滿65歲每三年一次。3.55歲以上的原住民。4.滿45歲以上終生可檢查B C 肝炎抗體檢測一次 。5.罹患小兒麻痺且年齡在35歲以上者。

服務項目包含測量身高、體重、視力、血液和尿液的檢查，檢查項目包含肝腎功能、飯前血糖、心血管疾病危險因子、肝炎檢查、口腔黏膜篩檢等。