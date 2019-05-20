竹市竹光路今起全線施工 師傅鋪上木板讓機車停放

2019-05-20 07:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



竹市108年路平專案如火如荼進行中，今起陸續啟動竹光路全線、東光陸橋與振興陸橋、公道五路二段的重鋪，新竹市府表示，請市民體諒一線施工師傅的辛勞與施工時間的不便，一同讓路平施工更順利。

工務處處長吳堂安表示，今年度投入2.3億分兩階段持續實施路平，第一階段改造三區18條道路，4月17日啟動後已有13條道路改善完畢。20日起北區竹光路開始施工，東區東光陸橋5月24日起施工2日、振興陸橋5月31日起施工3日、公道五路二段6月7日起施工3日，預計6月中以前完工，累計改善面積可望突破250萬平方公尺。

而日前竹市府在路面刨除重鋪後，一名網友在臉書上貼出照片，有一塊塊木板躺在路面上，引發民眾好奇發問，後來才知道是新竹市府路平計畫甫完成鋪面工程，因擔心路面還未完全硬化而擺上木板，讓民眾將機車停在木板上，避免機車柱造成心鋪面坑洞，同時能確保路面品質，也不會造成機車沾上瀝青。

細緻的配套措施讓網友留言大讚，「在剛鋪好的柏油路上放置木板給機車停放以免破壞路面，很少見這種貼心！」工務處養護工程科科長黃治錦也分享，只要在畫有機車格的區域都會擺上木板，是工務同仁的小小巧思，要讓民眾停機車不會陷進尚未硬化的新鋪面。